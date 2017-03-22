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Ночью в Бобруйске мужчина порезал колеса 20 автомобилей
Сотрудники милиции задержали жителя Бобруйска, который порезал колеса около 20 автомобилей. Об этом
Инцидент произошел ночью 22 марта. В милицию поступило сообщение о том, что возле домов по улице 50 лет ВЛКСМ неизвестный порезал шины автомобилей, принадлежащих местным жителям.
По подозрению в совершении хулиганских действий милиционеры оперативно задержали 44-летнего безработного бобруйчанина. РОСК возбудил в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК Беларуси (Хулиганство). Мужчине грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.
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Инцидент произошел ночью 22 марта возле домов по улицам 50 лет ВЛКСМ и Рокоссовского.
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