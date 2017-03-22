



Белорусский президент призвал представителя ПАСЕ понять, в какой ситуации находится наша страна.

Александр Лукашенко встретился с докладчиком по Беларуси комиссии по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Андреа Ригони, передает пресс-служба президента.

Глава белорусского государства заявил, что с представителями ЕС Беларусь ведет диалог по проблемным вопросам, и когда-нибудь в этом диалоге родится истина.

«На сегодняшний день мы не сидим каждый за своим забором, а разговариваем. Это уже большое дело. В диалоге, я думаю, рождается истина. Со временем эта истина будет и в наших отношениях», — сказал Александр Лукашенко.

Президент считает, что в Беларуси сложно действовать по принципам европейской демократии.

«Очень важно, что вы понимаете, в какой ситуации находится Беларусь сегодня и насколько сложно порой даже на принципах развитой демократии Европейского союза в Беларуси действовать. Все это не так просто», — отметил глава государства.

Президент повторил тезис, уже звучавший из уст министра иностранных дел Владимира Макея: Европа долго строила свою демократию, а Беларусь находится лишь в начале этого пути, поэтому требовать от нее много не нужно.

Александр Лукашенко сказал, что Европа в условиях своей нынешней политической системы живет уже несколько веков. «А мы еще слишком молоды, чтобы работать на вашем уровне. Надо понимать, что у каждого государства есть своя специфика, поэтому всякие вопросы политики, дипломатии, демократии надо все-таки преломлять через ту специфику, в которой находится то или иное государство, в том числе наше».

Президент поблагодарил лично Андреа Ригони за то, что тот способствует сближению таких антагонистических сил, как Беларусь и Европа.

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«Таких политиков сегодня мало. Каждый преследует какие-то цели. Вы преследуете благородную цель. Вы способствуете сближению позиций даже самых антагонистических сил, — подчеркнул глава государства. — Несмотря на разногласия по определенным политическим вопросам, которые существуют между нами и Евросоюзом, все-таки вы старались придать нашим отношениям позитивную динамику. За это я вам благодарен».