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Инвестфорум "Беларусь - ЕС" пройдет в Люксембурге

23.03.2017 11:40 — Разное | Ежедневник  
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Инвестфорум "Беларусь - ЕС" пройдет в Люксембурге

Подготовку форума, который состоится в октябре, посол Беларуси в Бельгии обсудил с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства.

Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич 22 марта встретился с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили текущую динамику отношений Беларуси и Европейского союза. Были рассмотрены возможности привлечения инвестиций международных финансовых институтов в белорусские проекты. Речь шла также о подготовке очередного инвестиционного форума "Беларусь - ЕС", который намечен на октябрь в Люксембурге, и ноябрьского саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе.

 
 
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Подготовку форума, который состоится в октябре, посол Беларуси в Бельгии обсудил с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства.

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