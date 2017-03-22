



Подготовку форума, который состоится в октябре, посол Беларуси в Бельгии обсудил с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства.

Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич 22 марта встретился с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили текущую динамику отношений Беларуси и Европейского союза. Были рассмотрены возможности привлечения инвестиций международных финансовых институтов в белорусские проекты. Речь шла также о подготовке очередного инвестиционного форума "Беларусь - ЕС", который намечен на октябрь в Люксембурге, и ноябрьского саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе.