С 23 марта в кинотеатрах Гомеля появятся три премьеры: анимационная комедия «Босс-молокосос», полнометражный ремейк одноименного телесериала «Могучие рейнджеры» и фантастический фильм «Живое».

Это история для взрослых и детей рассказывается от лица семилетнего Тима, который ревнует своего новорожденного брата к родителям. Но этот малыш — не совсем обычный ребенок: он уже носит деловые костюмы, обладает лидерскими задатками и во всем видит бизнес-задачу. Однажды Тим узнает о готовящемся заговоре, целью которого является уничтожение любви в мире, и организовал его директор компании Puppy Co. Но одному Тиму не по силам его остановить. Мальчику предстоит объединиться со своим «нелюбимым» братом, чтобы спасти родителей и вернуть порядок на Земле. Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Обычные старшеклассники узнают, что их маленький город Энджел Гроув и весь мир находятся на грани уничтожения инопланетной угрозой. Избранные судьбой наши герои быстро понимают, что они единственные, кто может спасти планету.

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« Живое »

Когда: с 23 марта. Продолжительность: 110 минут. Где смотреть: « Мир », « Октябрь ».

Шесть астронавтов на борту космической станции изучают полученный с Марса образец, который может представить доказательства жизни на красной планете. Экипаж определяет, что внутри образца содержится крупный одноклеточный организм — первый пример жизни за пределами Земли. Однако, когда герои начинают проводить исследования, то их методы приводят к непредвиденным последствиям. Оказывается, что это существо оказывается куда более разумным, чем кто-либо мог ожидать.

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