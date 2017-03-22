Это история для взрослых и детей рассказывается от лица семилетнего Тима, который ревнует своего новорожденного брата к родителям. Но этот малыш — не совсем обычный ребенок: он уже носит деловые костюмы, обладает лидерскими задатками и во всем видит бизнес-задачу.
Однажды Тим узнает о готовящемся заговоре, целью которого является уничтожение любви в мире, и организовал его директор компании Puppy Co. Но одному Тиму не по силам его остановить. Мальчику предстоит объединиться со своим «нелюбимым» братом, чтобы спасти родителей и вернуть порядок на Земле.
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Шесть астронавтов на борту космической станции изучают полученный с Марса образец, который может представить доказательства жизни на красной планете. Экипаж определяет, что внутри образца содержится крупный одноклеточный организм — первый пример жизни за пределами Земли. Однако, когда герои начинают проводить исследования, то их методы приводят к непредвиденным последствиям. Оказывается, что это существо оказывается куда более разумным, чем кто-либо мог ожидать.
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