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Новые фильмы выходят в прокат Гомеля

23.03.2017 12:09 — Разное | Tut.by  
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С 23 марта в кинотеатрах Гомеля появятся три премьеры: анимационная комедия «Босс-молокосос», полнометражный ремейк одноименного телесериала «Могучие рейнджеры» и фантастический фильм «Живое».

«Босс-молокосос»


Когда: с 23 марта.

Продолжительность: 97 минут.

Где смотреть: кинотеатр им. Калинина, «Октябрь».

Это история для взрослых и детей рассказывается от лица семилетнего Тима, который ревнует своего новорожденного брата к родителям. Но этот малыш — не совсем обычный ребенок: он уже носит деловые костюмы, обладает лидерскими задатками и во всем видит бизнес-задачу.

Однажды Тим узнает о готовящемся заговоре, целью которого является уничтожение любви в мире, и организовал его директор компании Puppy Co. Но одному Тиму не по силам его остановить. Мальчику предстоит объединиться со своим «нелюбимым» братом, чтобы спасти родителей и вернуть порядок на Земле.

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«Могучие рейнджеры»


Когда: с 23 марта.

Продолжительность: 130 минут.

Где смотреть: кинотеатр им. Калинина, «Октябрь».

Обычные старшеклассники узнают, что их маленький город Энджел Гроув и весь мир находятся на грани уничтожения инопланетной угрозой. Избранные судьбой наши герои быстро понимают, что они единственные, кто может спасти планету.

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«Живое»


Когда: с 23 марта.

Продолжительность: 110 минут.

Где смотреть: «Мир», «Октябрь».

Шесть астронавтов на борту космической станции изучают полученный с Марса образец, который может представить доказательства жизни на красной планете. Экипаж определяет, что внутри образца содержится крупный одноклеточный организм — первый пример жизни за пределами Земли. Однако, когда герои начинают проводить исследования, то их методы приводят к непредвиденным последствиям. Оказывается, что это существо оказывается куда более разумным, чем кто-либо мог ожидать.

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Теги: Гомель
 
 
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С 23 марта в кинотеатрах Гомеля появятся сразу три премьеры. AFISHA.TUT.BY рассказывает, где можно увидеть новые картины.

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