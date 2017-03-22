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БАЭС: "Платных парковок станет больше, центр города освободят"

23.03.2017 12:00 — Разное | Tut.by  
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«Программа „Добрая дорога“, действующая в столице, уже дала хорошие показатели, которые мы ждали», — отметил на пресс-конференции, посвященной теме развития дорожно-транспортной инфраструктуры Минска Юрий Важник, председатель правления БАЭС.

— «Добрая дорога» дает положительный результат. За 2 месяца 2017 года года на улицах Минска погибло всего 2 человека. Это хороший результат, — рассказал Юрий Важник.

Юрий Важник рассказал, что уже в мае на проспекте Независимости (возле станции метро Уручье и на улице Киселева) будет завершена работа над пилотной зоной с выделенной полосой для общественного транспорта.

Также планируется приступить к работам над четвертой очередью реконструкции Привокзальной площади — речь идет о придомовых территориях и улучшении организации движения общественного транспорта.

— Мы идем к тому, чтобы освободить центр города от личного транспорта, приоритет будет отдан общественному транспорту. Будут отменяться левые повороты, создаваться система платных парковок. Запланировано сделать еще 10 тысяч платных парковочных мест. Сейчас их около 3 тысяч.

 
Теги: Минск
 
 
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Запланировано сделать еще 10 тысяч платных парковочных мест. Сейчас их около 3 тысяч.

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