Один человек погиб и еще один получил травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло утром 23 марта на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ вблизи деревни Большая Ухолода.



Фото: «Типичный Борисов», vk.com

По предварительной информации, на 440-м километре трассы М1 лоб в лоб столкнулись Mercedes и Audi. В результате аварии 46-летний пассажир Audi от полученных травм умер на месте происшествия, 38-летний водитель доставлен в больницу.

Как сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.