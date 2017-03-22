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Под Борисовом лоб в лоб столкнулись Mercedes и Audi: один человек погиб
Один человек погиб и еще один получил травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло утром 23 марта на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ вблизи деревни Большая Ухолода.
По предварительной информации, на 440-м километре трассы М1 лоб в лоб столкнулись Mercedes и Audi. В результате аварии 46-летний пассажир Audi от полученных травм умер на месте происшествия, 38-летний водитель доставлен в больницу.
Как сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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Авария произошла утром 23 марта на трассе М1 вблизи деревни Большая Ухолода.
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