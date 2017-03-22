Авария произошла 22 марта, около 22.40, на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в Березовском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





47-летний водитель фуры Volvo ехал по трассе М1 в направлении Минска. На 104-м километре дороги он, по предварительной информации, уснул за рулем и съехал в придорожный кювет, где совершил столкновение с рамкой системы электронного сбора оплаты за проезд BelToll.





В результате ДТП, к счастью, водитель не пострадал. По факту аварии проводится проверка.