﻿ На трассе М1 в Березовском районе фура снесла рамку BelToll. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На трассе М1 в Березовском районе фура снесла рамку BelToll

23.03.2017 12:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Авария произошла 22 марта, около 22.40, на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в Березовском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


47-летний водитель фуры Volvo ехал по трассе М1 в направлении Минска. На 104-м километре дороги он, по предварительной информации, уснул за рулем и съехал в придорожный кювет, где совершил столкновение с рамкой системы электронного сбора оплаты за проезд BelToll.


В результате ДТП, к счастью, водитель не пострадал. По факту аварии проводится проверка.

Читайте также
Внимание, розыск: милиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Минске
На МКАД микроавтобус влетел в мусоровоз
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 22 марта, около 22.40. Предположительно, водитель уснул за рулем.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси пройдет неделя финансовой грамотности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика