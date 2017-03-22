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В Беларуси пройдет неделя финансовой грамотности

23.03.2017 12:16 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси с 27 марта по 2 апреля пройдет неделя финансовой грамотности детей и молодежи «Учись. Сберегай. Зарабатывай». Мероприятие, которое курирует Нацбанк, состоится при поддержке глобальной инициативы Global Money Week (GMW).


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Организаторы GMW-2017 заявляют, что хотят познакомить молодежь с правилами финансового поведения, научить принимать разумные финансовые решения, рассказать о правилах сбережения и расширить знания молодежи о возможностях получения дохода. Глобальным координатором проекта выступает Международная организация финансового образования детей и молодежи (Child and Youth Finance International, CYFI).

В Беларуси в акции будут участвовать министерства и ведомства, банки, финансовые организации, учреждения образования, профильные ассоциации участников финансового рынка.

GMW-2017 в Беларуси начнется 27 марта с символического открытия детьми ударом в колокол биржевых торгов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», уточняют в Нацбанке. Во время недели финансовой грамотности пройдут онлайн-конференции между белорусскими школьниками и их сверстниками из Румынии и Македонии, которые поделятся опытом распоряжения личными финансами и расскажут об инструментах сбережения для школьников, презентация новой детской книги-сказки по финансовой грамотности, уроки финансовой грамотности на тему важности сбережений в школах страны и ряд других мероприятий.

Кроме того, молодежь сможет поучаствовать в конкурсах, которые будут проводиться Международной организацией финансового образования детей и молодежи во время GMW-2017.

CYFI действует с 2012 года как международная некоммерческая организация, которая оказывает помощь в решении финансовых проблем детей и молодежи во всем мире.

В 2016 году недели финансовой грамотности прошли в 132 странах, в которых приняли участие более 7 миллионов детей и подростков.

 
 
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Организаторы хотят познакомить молодежь с правилами финансового поведения, научить принимать разумные финансовые решения.

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