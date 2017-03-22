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Жителей города Балаклея в Харьковской области начали массово эвакуировать из-за взрывов на складах хранения боеприпасов. Служба безопасности объясняет взрыв действиями диверсантов.

Как сообщает издание « Корреспондент », пожар на складе в Балаклее возник в ночь на 23 марта. Около трех часов ночи снаряды начали взрываться, и местные власти приступили к эвакуации населения из пятикилометровой зоны. Позже эвакуировать начали семикилометровую зону.



В городской администрации пока затруднились сказать, есть ли в результате ЧП пострадавшие.

Из Балаклеи с утра наблюдался большой поток машин. Люди, которые не могли спешно покинуть город, прятались в бомбоубежищах. К 10:00 мск в общей сложности Балаклею и близлежащие села покинули более 20 тысяч человек. Общее население города – 29 тысяч.

Издание отмечает, что склад боеприпасов, на котором произошел пожар, крупнейший на Украине. Там хранились 125-мм и 152-мм снаряды.

Служба безопасности Украины открыла производство по статье "диверсия".