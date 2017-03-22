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На крупнейшем военном складе Украины начали взрываться снаряды
23.03.2017 12:17 — Разное | Ежедневник
фото: dsns.gov.ua
Жителей города Балаклея в Харьковской области начали массово эвакуировать из-за взрывов на складах хранения боеприпасов. Служба безопасности объясняет взрыв действиями диверсантов.
Как сообщает издание «
Из Балаклеи с утра наблюдался большой поток машин. Люди, которые не могли спешно покинуть город, прятались в бомбоубежищах. К 10:00 мск в общей сложности Балаклею и близлежащие села покинули более 20 тысяч человек. Общее население города – 29 тысяч.
Издание отмечает, что склад боеприпасов, на котором произошел пожар, крупнейший на Украине. Там хранились 125-мм и 152-мм снаряды.
Служба безопасности Украины открыла производство по статье "диверсия".
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Жителей города Балаклея в Харьковской области начали массово эвакуировать из-за взрывов на складах хранения боеприпасов. Служба безопасности объясняет взрыв...
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