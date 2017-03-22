﻿ Лукашенко о ситуации в стране: чтобы не запугивать, в СМИ даем мизер. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко о ситуации в стране: чтобы не запугивать, в СМИ даем мизер

23.03.2017 12:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что его крайне беспокоит информация о ситуации в стране, касающаяся безопасности и сохранения стабильности в обществе.

Лукашенко о ситуации в стране: чтобы не запугивать, в СМИ даем мизер
© Sputnik/
Прорыв белорусской границы: комментарий Лукашенко и видео инцидента

В четверг глава государства проводит совещание по вопросам обеспечения общественной безопасности. Ранее посещая Могилевскую область Лукашенко заявил, что не спал ночь, когда получил информацию сразу о пяти инцидентах в стране, включая прорыв на внедорожника с оружием и взрывчаткой через белорусско--украинскую границу. Он также сообщил, что в Беларуси была выявлена база по подготовке боевиков, которые готовили вооруженные провокации в республике.  После этого в стране прошли задержания активистов оппозици и членов военно-патриотических организаций.

"Давайте обсудим ситуацию, которая складывается. Меня очень беспокоит та информация, которую я получаю. Это не тот объем, который мы даем в СМИ (уже чтобы не запугивать, мизер даем)", — сказал президент, слова которого цитирует пресс-служба. 

Президент подчеркнул, что в Беларуси в состоянии сегодня сохранить мир и покой.

Лукашенко о ситуации в стране: чтобы не запугивать, в СМИ даем мизер
© Sputnik Андрей Стенин
Лукашенко: в Беларуси задержали боевиков с оружием, готовящих провокацию

"И мы ничего и никого не боимся", — подчеркнул президент. 

Глава государства предложил участникам совещания обсудить весь комплекс "той информации и мероприятий, которые проведены в связи с нашей антитеррористической борьбой", и сделать из этого соответствующие выводы.

"Никого, подчеркиваю, не запугивая, не пугая, будем действовать ровно по закону", — отметил Лукашенко.

Президент пояснил, что решил провести такое совещание открыто.

"Я придерживаюсь одной точки зрения: мы ничего ни от кого не должны закрывать. Мы должны честно, открыто обсуждать те вопросы, которые сегодня волнуют наших людей и, естественно, не могут не волновать нас", — сказал он.

Лукашенко о ситуации в стране: чтобы не запугивать, в СМИ даем мизер
© Sputnik/
Эксперты обсудили инцидент с Jeep на границе Беларуси и Украины

Лукашенко опроверг мнение ряда белорусских политиков и СМИ о том, что "накануне некоторых нежеланных событий власть начинает кого-то запугивать". 

"Вижу, что ходит такая шальная мысль у кого-то. Я этим господам хочу сказать, что власть сегодня абсолютно никого не боится. Особенно, что касается президента. Мы проводим честную, искреннюю политику", — заявил глава государства. 

Он подчеркнул, что в стране будет жестко соблюдаться законодательство и нормы Конституции.

"Мы никому не закрываем рот, но шаг влево, шаг вправо от закона будет жесточайшим образом пресекаться", — подчеркнул белорусский лидер. 

Президент отметил, что в стране поддерживается спокойствие и порядок, а люди чувствуют себя в безопасности.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент проводит в четверг совещание по вопросам общественной безопасности, на котором глава государства признался, что его беспокоит та информация, которую он...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты обсудили инцидент с Jeep на границе Беларуси и Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика