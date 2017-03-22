Громкий инцидент на белорусско-украинской границе произошел ночью 20 марта: в пункте пропуска "Александровка" в 01:45 внедорожник Jeep Cherokee протаранил границу, два человека задержаны, еще одному удалось сбежать.

По информации следствия, сбежавший, скорее всего, управлял автомобилем . Следственный комитет Беларуси возбудил дело о "прорыве" на белорусско-украинской границе.

По мнению Тищенко, инцидент с внедорожником показал, что на "зеленой" белорусско-украинской границе могут быть "дыры". При этом он отметил, что, возможно, существует сеть пособников, что уже серьезный звонок.

Он также добавил, что на том участке границы, где произошел инцидент с внедорожником, демаркация еще не завершена, но там есть вся необходимая пограничная инфраструктура.