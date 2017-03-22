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Эксперты обсудили инцидент с Jeep на границе Беларуси и Украины
23.03.2017 12:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Громкий инцидент на белорусско-украинской границе произошел ночью 20 марта: в пункте пропуска "Александровка" в 01:45 внедорожник Jeep Cherokee протаранил границу, два человека задержаны, еще одному удалось сбежать.
По информации следствия,
По мнению Тищенко, инцидент с внедорожником показал, что на "зеленой" белорусско-украинской границе могут быть "дыры". При этом он отметил, что, возможно, существует сеть пособников, что уже серьезный звонок.
Он также добавил, что на том участке границы, где произошел инцидент с внедорожником, демаркация еще не завершена, но там есть вся необходимая пограничная инфраструктура.
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"Прорыв" внедорожника через украинско-белорусскую границу обсудили в МПЦ Sputnik эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко и политический...
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