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Эксперты обсудили инцидент с Jeep на границе Беларуси и Украины

23.03.2017 12:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Громкий инцидент на белорусско-украинской границе произошел ночью 20 марта: в пункте пропуска "Александровка" в 01:45 внедорожник Jeep Cherokee протаранил границу, два человека задержаны, еще одному удалось сбежать.

Эксперты обсудили инцидент с Jeep на границе Беларуси и Украины
© Sputnik/
Эксперт: инцидент с Jeep поднял вопрос о "дырах" на "зеленой" границе

По информации следствия, сбежавший, скорее всего, управлял автомобилем. Следственный комитет Беларуси возбудил дело о "прорыве" на белорусско-украинской границе.

По мнению Тищенко, инцидент с внедорожником показал, что на "зеленой" белорусско-украинской границе могут быть "дыры". При этом он отметил, что, возможно, существует сеть пособников, что уже серьезный звонок.

Он также добавил, что на том участке границы, где произошел инцидент с внедорожником, демаркация еще не завершена, но там есть вся необходимая пограничная инфраструктура.

 
 
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"Прорыв" внедорожника через украинско-белорусскую границу обсудили в МПЦ Sputnik эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко и политический...

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