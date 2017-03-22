«Гордорстрой» определился с планами по реконструкции и строительству новых дорожных объектов в 2017 году — всего их восемь. Об этом на пресс-конференции, посвященной развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Минска, сообщил Игорь Андрейчиков, главный инженер предприятия.

Общая протяженность нового строительства — 6 км, реконструкции — около 1,5 км. Подробно главный инженер рассказал о новых запланированных объектах.

— Мы начнем строительство первого городского транспортного кольца от улицы Карла Либкнехта до Толстого. Займемся транспортной развязкой на пересечении первого кольца с проспектом Дзержинского — на эти работы отведено 33 месяца. Но, думаю, что сделаем раньше этого срока.

В Ленинском районе столицы начнется строительство двух новых объектов: с апреля будут работать на пересечении улиц Маяковского и Аранской — здесь будет транспортная развязка. А также на объекте на Южной магистрали: от третьего транспортного кольца до улицы Денисовской — в этом месте также предполагается развязка.

В Октябрьском районе продлят улицы Жуковского и Аэродромную до улицы Кижеватова.

Почти по всем объектам еще не выбраны подрядные организации, которые будут выполнять эти работы, поэтому о том, удастся ли досрочно сдать эти объекты в эксплуатацию речи пока не идет.

Также коммунальники установят новое барьерное ограждение с внутренней и внешней сторон МКАД, построят подземный пешеходный переход на проспекте Победителей: от выставочного центра «Белэкспо» до ТЦ «Замок». Новое строительство развернется на проспекте Независимости в районе улицы Скорины.