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Дороги и развязки. Восемь новых объектов будет сделано в Минске в 2017 году

23.03.2017 13:01 — Разное | Tut.by  
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«Гордорстрой» определился с планами по реконструкции и строительству новых дорожных объектов в 2017 году — всего их восемь. Об этом на пресс-конференции, посвященной развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Минска, сообщил Игорь Андрейчиков, главный инженер предприятия.

Общая протяженность нового строительства — 6 км, реконструкции — около 1,5 км. Подробно главный инженер рассказал о новых запланированных объектах.

— Мы начнем строительство первого городского транспортного кольца от улицы Карла Либкнехта до Толстого. Займемся транспортной развязкой на пересечении первого кольца с проспектом Дзержинского — на эти работы отведено 33 месяца. Но, думаю, что сделаем раньше этого срока.

В Ленинском районе столицы начнется строительство двух новых объектов: с апреля будут работать на пересечении улиц Маяковского и Аранской — здесь будет транспортная развязка. А также на объекте на Южной магистрали: от третьего транспортного кольца до улицы Денисовской — в этом месте также предполагается развязка.

В Октябрьском районе продлят улицы Жуковского и Аэродромную до улицы Кижеватова.

Почти по всем объектам еще не выбраны подрядные организации, которые будут выполнять эти работы, поэтому о том, удастся ли досрочно сдать эти объекты в эксплуатацию речи пока не идет.

Также коммунальники установят новое барьерное ограждение с внутренней и внешней сторон МКАД, построят подземный пешеходный переход на проспекте Победителей: от выставочного центра «Белэкспо» до ТЦ «Замок». Новое строительство развернется на проспекте Независимости в районе улицы Скорины.

 
Теги: Минск
 
 
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"Гордорстрой" определился с планами по реконструкции и строительству новых дорожных объектов в 2017 году - всего их восемь.

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