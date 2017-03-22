Выходные будут не по-мартовски холодными: воздух прогреется в Минске всего до +3…+4°С, возможен даже мокрый снег. Впрочем, даже такая погода — не повод сидеть дома, ведь в столице продет много интересных событий.



© Sputnik / Виктор Толочко Красавица и чудовище сексизма

Акция "Час земли"

Экологическая акция создана для привлечения внимания к проблеме изменениям климата в мире. Принять участие в ней просто: нужно с 20:30 до 21:30 в субботу выключить свет и ненужные электроприборы.

Кроме самого флешмоба, 25 марта можно и посетить тематический концерт, который пройдет в "Культурном центре КОРПУС" по адресу проспект Машерова, 9. В поддержку акции выступят группы Сансара и PortMone, а также Андрей Козик. Начнется концерт 25 марта в 18:00.



© Sputnik/ Вера Дашкевич Национальная библиотека во время акции "Час земли"

Экспериментальный театр

Артисты из коллектива "Голова-нога" 25 марта покажут свою работу "Мова Х" в Национальном центре современных искусств. Постановка создана по стихотворениям современной белорусской поэтессы Вальжины Морт. Режиссером выступил Алексей Стрельников.

Спектакль уже получил признание — на "Театральном Куфаре-2016" ему достался приз в номинации "Лучшая экспериментальная работа". В субботу покажут спектакль дважды — в 17:30 и 19:00.



© Sputnik / Виктор Толочко Международный фестиваль студенческих театров "Тэатральны куфар. БДУ-2016"

Франкофонное кино

Уже с пятницы 24 марта и весь уикэнд в столичном кинотеатре "Ракета" будут показывать лучшие франкоязычные фильмы последнего времени.

Так, в субботу в рамках мини-фестиваля зрителям покажут ленту "Проделки Софи" и мультфильм "Жизнь кабачка", а в воскресенье — "Эдем", "Мальчик-фантом" и "В тени женщин". Все фильмы будут идти на языке оригинала с русскими субтитрами, а стоимость билета начинается от четырех рублей.



© Pixabay.com Бульвар Монмартр в Париже

Концерт джазвумен Аги Зариан

Джазовая вокалистка и лауреат многочисленных наград — именно так про полячку Агу Зариан пишут организаторы ее выступления. Впрочем, это действительно так — Зариан сотрудничает с лейблом Blue Note Records и известна по всему миру.

Перед минскими зрителями Ага Зариан выступит в воскресенье 26 марта в Белгосфилармонии. Начало — в 19:00.

Фильм "Манчестер у моря"

Картина вышла в белорусский прокат 23 марта, хотя мир посмотрел ее еще в конце прошлого года. Фильм "Манчестер у моря" получал много номинаций на "Оскар", а исполнитель главной роли Кейси Аффлек завоевал награду как лучший актер. Обязательно посмотрите фильм "Манчестер у моря". Почитать подробнее о картине вы можете в рецензии Sputnik >>