Защитник национальной сборной Тринидада и Тобаго Уэсли Джон продолжит карьеру в Беларуси, подписав контракт с «Ислочью», сообщает официальный сайт клуба.



Уэсли Джон. Фото: Ксения Деревяга, fcisloch.by

Предыдущим клубом 25-летнего футболиста был сальвадорский УЭС. В первом круге сезона-2016/17 Джон сыграл 11 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.

В прошлом году дважды вызывался в национальную сборную на товарищеские матчи против сборных Перу и Уругвая, отыграв 180 минут.

В расположение «Ислочи» Уэсли Джон прибыл 16 февраля. Более месяца он проходил просмотр, адаптировался к местным климатическим условиям и участвовал в предсезонных спаррингах команды на позиции центрального защитника.

Напомним, что «Ислочь» начнет сезон в высшей лиге с пассивом в 7 очков за скандал с прошлогодним договорным матчем против брестского «Динамо».