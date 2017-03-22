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Футболист сборной Тринидада и Тобаго подписал контракт с белорусским клубом
Защитник национальной сборной Тринидада и Тобаго Уэсли Джон продолжит карьеру в Беларуси, подписав контракт с «Ислочью», сообщает официальный
Предыдущим клубом 25-летнего футболиста был сальвадорский УЭС. В первом круге сезона-2016/17 Джон сыграл 11 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами.
В прошлом году дважды вызывался в национальную сборную на товарищеские матчи против сборных Перу и Уругвая, отыграв 180 минут.
В расположение «Ислочи» Уэсли Джон прибыл 16 февраля. Более месяца он проходил просмотр, адаптировался к местным климатическим условиям и участвовал в предсезонных спаррингах команды на позиции центрального защитника.
Напомним, что «Ислочь» начнет сезон в высшей лиге с пассивом в 7 очков за скандал с прошлогодним договорным матчем против брестского «Динамо».
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Защитник национальной сборной Тринидада и Тобаго Уэсли Джон продолжит карьеру в Беларуси.
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