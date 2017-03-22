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Лукашенко провел совещание по общественной безопасности

23.03.2017 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко провел совещание по общественной безопасности

whoswhos.org

Президент отметил, что в СМИ дается лишь мизер информации, которую он получает, – чтобы не запугивать людей.

Александр Лукашенко признался, что его беспокоит та информация, которую он получает. «Это не тот объем, который мы даем в СМИ (уже чтобы не запугивать, мизер даем)», – цитирует главу государства его пресс-служба.

Александр Лукашенко отмел предположение, что накануне «некоторых нежеланных событий» (речь, видимо, идет о Дне воли 25 марта) власть начинает кого-то запугивать. 

«Вижу, что ходит такая шальная мысль у кого-то. Я этим господам хочу сказать, что власть сегодня абсолютно никого не боится. Особенно, что касается президента», – заявил глава государства.

«Как-то неприятно слышать, что мы кого-то пугаем», – сказал президент. Он заверил, что власть никого не пугает. «Но мы будем очень жестко следовать соблюдению законов и Конституции страны».

«Мы никому не закрываем рот, но шаг влево, шаг вправо от закона будет жесточайшим образом пресекаться», – подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что в стране поддерживается спокойствие и порядок, а люди чувствуют себя в безопасности. И если этот порядок нарушится, «завтра будет так, как у наших соседей».

«Если кто-то хочет этого (пусть мизер в обществе, но такие есть), они должны понимать, что мы, никого не запугивая, призовем их к порядку. Вот тема нашего сегодняшнего разговора», – объяснил Александр Лукашенко.

 
 
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Президент отметил, что в СМИ дается лишь мизер информации, которую он получает, – чтобы не запугивать людей.

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