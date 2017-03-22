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Матч между двумя белорусами на турнире в Китае прерван из-за наступления темноты

23.03.2017 13:43 — Разное | Tut.by  
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Два белорусских теннисиста — Илья Ивашко и Владимир Игнатик — сражающиеся друг с другом за выход в полуфинал одиночного разряда турнира серии ATP Challenger Tour в китайском Гуанчжоу с призовым фондом 50 тысяч долларов, не доиграли сегодня матч из-за наступления темноты.


Илья Ивашко и Владимир Игнатик. Фото: tennis.by

Белорусы успели сыграть только первый сет четвертьфинального поединка, который продлился 63 минуты и завершился на тай-брейке в пользу Ильи Ивашко — 7:6 (11:9).

Накануне Илья Ивашко (185-е место в рейтинге ATP) вышел в четвертьфинал, одолев польского теннисиста Хуберта Гуркача (№ 359) — 6:4, 4:6, 7:5.

Владимир Игнатик (№ 147), посеянный на турнире под седьмым номером, в 1/8 финала выиграл у японца Шуичи Секигучи (№ 324) — 7:6, 6:4.

Счет предыдущих личных встреч Ивашко и Игнатика равный — 1:1.

 
 
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Два белорусских теннисиста - Илья Ивашко и Владимир Игнатик - сражающиеся друг с другом за выход в полуфинал одиночного разряда турнира серии ATP Challenger Tour в...

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