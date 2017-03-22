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Усиление в "Александровке": дополнительные шипы и ДПС на въезде

23.03.2017 14:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 мар — Sputnik. В пунктах пропуска Мозырской пограничной группы с понедельника усилены наряды и установлены дополнительные средства блокирования и принудительной остановки транспортных средств,сообщает корреспондент Sputnik.

Усиление в "Александровке": дополнительные шипы и ДПС на въезде
© Sputnik/
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В понедельник, 20 марта, в районе пункта пропуска "Александровка" белорусские пограничники с применением оружия пресекли прорыв через границу внедорожника, перевозящего оружие и взрывчатые вещества. Двоих нарушителей удалось задержать, третий, предположительно водитель, скрылся. После инцидента контроль на границе был усилен.

"Порядок оформления существенных изменений не претерпел. Когда машина оформлена, все виды контроля проведены, никаких нарушений не зафиксировано, и машина может покинуть пункт пропуска, тогда все блокирующие средства убираются сотрудниками пограничной службы, и машина выпускается с ПП. Но если раньше была только металлическая конструкция с шипами, теперь дополнительно установлена еще и лента с шипами", — рассказал Sputnik начальник управления пограничного контроля Мозырского пограничного отряда, подполковник Игорь Дайлиденок.

Активно, по его словам, применяются технические средства досмотра, в том числе и металлодетекторы.

Усилена плотность пограничных нарядов в "зеленой" зоне государственной границы. Пограничные наряды, которые дежурят на въезде в пограничное зону, работают совместно с экипажами ДПС.

Усиление в "Александровке": дополнительные шипы и ДПС на въезде
© Sputnik/
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В целом, обстановка в зоне ответственности Мозырского погранотряда, по словам пограничников, спокойная.

"Обстановка на участке пограничного отряда стабильная, прогнозируемая, необходимо отметить, что в сравнении с 2015 в 2016 в два раза сократились нарушения пограничного законодательства. Если в 2015 году было более 700 нарушений, то в 16-м немногим более 300", — рассказал Sputnik заместитель начальника Мозырского пограничного отряда Подполковник Павел Руто.

Среди самых частых нарушений пограничники Мозырского отряда называют попытки пересечь госграницу в пунктах пропуска с поддельными или неисправными документами, а также в сезон нарушение госграницы грибниками.

Репортаж с белорусско-украинской границы читайте на Sputnik Беларусь в пятницу.

 
 
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После инцидента в пункте пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе, когда внедорожник попытался проскочить границу, были приняты меры по усилению...

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