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Усиление в "Александровке": дополнительные шипы и ДПС на въезде
23.03.2017 14:05 — Разное | Sputnik Беларусь
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 мар — Sputnik. В пунктах пропуска Мозырской пограничной группы с понедельника усилены наряды и установлены дополнительные средства блокирования и принудительной остановки транспортных средств,сообщает корреспондент Sputnik.
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В понедельник, 20 марта,
"Порядок оформления существенных изменений не претерпел. Когда машина оформлена, все виды контроля проведены, никаких нарушений не зафиксировано, и машина может покинуть пункт пропуска, тогда все блокирующие средства убираются сотрудниками пограничной службы, и машина выпускается с ПП. Но если раньше была только металлическая конструкция с шипами, теперь дополнительно установлена еще и лента с шипами", — рассказал Sputnik начальник управления пограничного контроля Мозырского пограничного отряда, подполковник Игорь Дайлиденок.
Активно, по его словам, применяются технические средства досмотра, в том числе и металлодетекторы.
Усилена плотность пограничных нарядов в "зеленой" зоне государственной границы. Пограничные наряды, которые дежурят на въезде в пограничное зону, работают совместно с экипажами ДПС.
В целом, обстановка в зоне ответственности Мозырского погранотряда, по словам пограничников, спокойная.
"Обстановка на участке пограничного отряда стабильная, прогнозируемая, необходимо отметить, что в сравнении с 2015 в 2016 в два раза сократились нарушения пограничного законодательства. Если в 2015 году было более 700 нарушений, то в 16-м немногим более 300", — рассказал Sputnik заместитель начальника Мозырского пограничного отряда Подполковник Павел Руто.
Среди самых частых нарушений пограничники Мозырского отряда называют попытки пересечь госграницу в пунктах пропуска с поддельными или неисправными документами, а также в сезон нарушение госграницы грибниками.
Репортаж с белорусско-украинской границы читайте на Sputnik Беларусь в пятницу.
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