



В ходе перестрелки убит Денис Вороненков, сбежавший в Украину из России. В России на него заведено уголовное дело.

Днем 23 марта в Киеве произошла перестрелка возле отеля в центре города "Премьер-палас", который расположен на углу бульвара Шевченко и улицы Пушкинской, сообщает УНИАН.

«Расстреляны двое мужчин. Один погиб на месте. Второй в критическом состоянии госпитализирован в реанимацию», — передает dtp.kiev.ua. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа. Движение ограничено. В Шевченковском райотделе сообщили, что получили сигнал о происшествии около 11:40 — оперативная группа отправилась на место, передает ТСН.

В больнице находятся охранник Вороненкова и нападавший.

По украинскому телеканалу 112.ua напоминают, что Вороненков давал показания против Януковича в рамках расследования деятельности президента в начале 2014 года. Украинские правоохранители считают, что к убийству может быть причастна Россия, посколько он мог быть носителем важной информации.