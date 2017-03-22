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От "Вожака" до "Волчонка". "Ислочь" презентовала абонементы на сезон-2017
В новом сезоне футбольный клуб «Ислочь» будет сотрудничать с билетным оператором
Вожак
Стоимость: 60 рублей
Размещение: сектор 2 (любое понравившееся место)
Абонемент премиум-класса предоставляет право бесплатного посещения 15 домашних матчей футбольного клуба «Ислочь» в чемпионате Беларуси 2017 года среди команд высшей лиги.
Приятные бонусы:
— бесплатное посещение домашних матчей в Кубке Беларуси в 2017 году;
— скидка в размере 10% в ресторанах «Староместный пивовар»;
— скидка в размере 10% в ресторанах «Биржа»;
— скидка в размере 10% в магазинах спортивной экипировки «Joma»;
— скидка в размере 20% на покупку официальной сувенирной продукции ФК «Ислочь»;
— бесплатная программка к каждому матчу.
Сувенирная продукция и атрибутика клуба в подарок при покупке абонемента:
— кружка с логотипом клуба;
— шарф болельщика;
— магнит;
— значок;
— блокнот;
— шариковая ручка;
Матерый волк
Стоимость: 40 рублей
Размещение: секторы 1, 3, 4, 5, 6 (любое понравившееся место)
Абонемент стандарт-класса предоставляет право бесплатного посещения 15 домашних матчей футбольного клуба «Ислочь» в чемпионате Беларуси 2017 года среди команд высшей лиги.
Приятные бонусы:
— бесплатное посещение домашних матчей в Кубке Беларуси в 2017 году;
— скидка в размере 10% в ресторанах «Староместный пивовар»;
— скидка в размере 10% в ресторанах «Биржа»;
— скидка в размере 5% в магазинах спортивной экипировки «Joma»;
— скидка в размере 10% на покупку официальной сувенирной продукции ФК «Ислочь»;
— скидка в размере 50% на покупку программки к каждому матчу;
Сувенирная продукция и атрибутика клуба в подарок при покупке абонемента:
— шарф болельщика;
— магнит;
— значок;
— шариковая ручка.
Волчонок
Стоимость: 25 рублей
Размещение: секторы 1, 3, 4, 5, 6 (любое понравившееся место)
Детский абонемент предоставляет детям в возрасте от 7 до 16 лет право бесплатного посещения 15 домашних матчей футбольного клуба «Ислочь» в чемпионате Беларуси 2017 года среди команд высшей лиги.
Приятные бонусы:
— бесплатное посещение домашних матчей в Кубке Беларуси в 2017 году;
— скидка в размере 5% в магазинах спортивной экипировки «Joma»;
— скидка в размере 10% на покупку официальной сувенирной продукции ФК «Ислочь»;
— скидка в размере 50% на покупку программки к каждому матчу.
Сувенирная продукция и атрибутика клуба в подарок при покупке абонемента:
— шарф болельщика;
— магнит;
— значок;
— шариковая ручка.
Семья
Стоимость: 50 рублей
Размещение: секторы 1, 3, 4, 5, 6 (любые места)
Семейный абонемент предоставляет право бесплатного посещения от 1 до 4 человек (при этом двое из них должны быть детьми) 15 домашних матчей футбольного клуба «Ислочь» в чемпионате Беларуси 2017 года среди команд высшей лиги.
Приятные бонусы:
— бесплатное посещение домашних матчей в Кубке Беларуси в 2017 году;
— скидка в размере 10% в ресторанах «Староместный пивовар»;
— скидка в размере 10% в ресторанах «Биржа»;
— скидка в размере 5% в магазинах спортивной экипировки «Joma»;
— скидка в размере 10% на покупку официальной сувенирной продукции ФК «Ислочь»;
— скидка в размере 50% на покупку программки к каждому матчу.
Сувенирная продукция и атрибутика клуба в подарок при покупке абонемента:
— кружка;
— шарф болельщика;
— магнит;
— значок;
— шариковая ручка.
Где можно забронировать абонемент?
На сайтах билетных операторов
Напомним, домашние матчи команда будет проводить в Минске, на стадионе ФК «Минск», по адресу: ул. Маяковского, 127/3. Первый домашний поединок «Ислочи» состоится 8 апреля в 14:00 против гродненского «Немана».
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В новом сезоне футбольный клуб "Ислочь" будет сотрудничать с билетным оператором bileti.by. Для болельщиков разработаны четыре вида абонементов, с различными...
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