В новом сезоне футбольный клуб «Ислочь» будет сотрудничать с билетным оператором bileti.by . Для болельщиков разработаны четыре вида абонементов, с различными приятными бонусами.





Вожак

Стоимость: 60 рублей

Размещение: сектор 2 (любое понравившееся место)

Абонемент премиум-класса предоставляет право бесплатного посещения 15 домашних матчей футбольного клуба «Ислочь» в чемпионате Беларуси 2017 года среди команд высшей лиги.

Приятные бонусы:

— бесплатное посещение домашних матчей в Кубке Беларуси в 2017 году;

— скидка в размере 10% в ресторанах «Староместный пивовар»;

— скидка в размере 10% в ресторанах «Биржа»;

— скидка в размере 10% в магазинах спортивной экипировки «Joma»;

— скидка в размере 20% на покупку официальной сувенирной продукции ФК «Ислочь»;

— бесплатная программка к каждому матчу.

Сувенирная продукция и атрибутика клуба в подарок при покупке абонемента:

— кружка с логотипом клуба;

— шарф болельщика;

— магнит;

— значок;

— блокнот;

— шариковая ручка;

Матерый волк

Стоимость: 40 рублей

Размещение: секторы 1, 3, 4, 5, 6 (любое понравившееся место)

Абонемент стандарт-класса предоставляет право бесплатного посещения 15 домашних матчей футбольного клуба «Ислочь» в чемпионате Беларуси 2017 года среди команд высшей лиги.

Приятные бонусы:

— бесплатное посещение домашних матчей в Кубке Беларуси в 2017 году;

— скидка в размере 10% в ресторанах «Староместный пивовар»;

— скидка в размере 10% в ресторанах «Биржа»;

— скидка в размере 5% в магазинах спортивной экипировки «Joma»;

— скидка в размере 10% на покупку официальной сувенирной продукции ФК «Ислочь»;

— скидка в размере 50% на покупку программки к каждому матчу;

Сувенирная продукция и атрибутика клуба в подарок при покупке абонемента:

— шарф болельщика;

— магнит;

— значок;

— шариковая ручка.

Волчонок

Стоимость: 25 рублей

Размещение: секторы 1, 3, 4, 5, 6 (любое понравившееся место)

Детский абонемент предоставляет детям в возрасте от 7 до 16 лет право бесплатного посещения 15 домашних матчей футбольного клуба «Ислочь» в чемпионате Беларуси 2017 года среди команд высшей лиги.

Приятные бонусы:

— бесплатное посещение домашних матчей в Кубке Беларуси в 2017 году;

— скидка в размере 5% в магазинах спортивной экипировки «Joma»;

— скидка в размере 10% на покупку официальной сувенирной продукции ФК «Ислочь»;

— скидка в размере 50% на покупку программки к каждому матчу.

Сувенирная продукция и атрибутика клуба в подарок при покупке абонемента:

— шарф болельщика;

— магнит;

— значок;

— шариковая ручка.

Семья

Стоимость: 50 рублей

Размещение: секторы 1, 3, 4, 5, 6 (любые места)

Семейный абонемент предоставляет право бесплатного посещения от 1 до 4 человек (при этом двое из них должны быть детьми) 15 домашних матчей футбольного клуба «Ислочь» в чемпионате Беларуси 2017 года среди команд высшей лиги.

Приятные бонусы:

— бесплатное посещение домашних матчей в Кубке Беларуси в 2017 году;

— скидка в размере 10% в ресторанах «Староместный пивовар»;

— скидка в размере 10% в ресторанах «Биржа»;

— скидка в размере 5% в магазинах спортивной экипировки «Joma»;

— скидка в размере 10% на покупку официальной сувенирной продукции ФК «Ислочь»;

— скидка в размере 50% на покупку программки к каждому матчу.

Сувенирная продукция и атрибутика клуба в подарок при покупке абонемента:

— кружка;

— шарф болельщика;

— магнит;

— значок;

— шариковая ручка.

Где можно забронировать абонемент?

На сайтах билетных операторов bileti.by или kvitki.by , затратив на выбор нужного абонемента всего пару минут. Обмен билета, полученного после покупки, на абонемент будет производиться в офисе футбольного клуба «Ислочь» по адресу г. Минск, пр. Победителей, д. 103, офис 808 (здание бизнес-центра «Виктория Олимп») ежедневно с 09:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья).





Напомним, домашние матчи команда будет проводить в Минске, на стадионе ФК «Минск», по адресу: ул. Маяковского, 127/3. Первый домашний поединок «Ислочи» состоится 8 апреля в 14:00 против гродненского «Немана».