После проигранного матча игрок League of Legends со злости разбил монитор. Причем сделал он это своей головой. Случай произошел в одном из компьютерных клубов китайского города Ланьчжоу, пишет Kotaku.

Сообщается, что молодой человек был вне себя от плохой игры своих товарищей по команде, что и привело к необычному инциденту. И пока остальные посетители кафе делали фото неудачливого игрока, персонал интернет-кафе помогал ему достать голову из монитора.











