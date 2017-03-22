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Киберспортсмен пробил головой монитор после поражения

23.03.2017 14:38 — Разное | Tut.by  
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После проигранного матча игрок League of Legends со злости разбил монитор. Причем сделал он это своей головой. Случай произошел в одном из компьютерных клубов китайского города Ланьчжоу, пишет Kotaku.

Сообщается, что молодой человек был вне себя от плохой игры своих товарищей по команде, что и привело к необычному инциденту. И пока остальные посетители кафе делали фото неудачливого игрока, персонал интернет-кафе помогал ему достать голову из монитора.




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