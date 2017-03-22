Кассир из китайского города Вэйфан (провинция Шаньдун) продемонстрировала свои навыки быстрого счета денежных купюр. На ролик обратило внимание издание Mashable .

Девушка использовала пятипальцевый метод подсчета денег, после каждой пачки купюр записывая сумму на листе. Сообщается, что кассир насчитала 550 купюр разного достоинства за 77 секунд.

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Она не единственная, кто установил подобный рекорд: в 2007 году менеджер из Японии поставила 100 штампов на квитанциях всего за 18 секунд.

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