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550 купюр за 77 секунд: кассир из Китая считает деньги
Кассир из китайского города Вэйфан (провинция Шаньдун) продемонстрировала свои навыки быстрого счета денежных купюр. На ролик обратило внимание издание
Девушка использовала пятипальцевый метод подсчета денег, после каждой пачки купюр записывая сумму на листе. Сообщается, что кассир насчитала 550 купюр разного достоинства за 77 секунд.
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Она не единственная, кто установил подобный рекорд: в 2007 году менеджер из Японии поставила 100 штампов на квитанциях всего за 18 секунд.
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