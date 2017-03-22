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В России уничтожено 76 тонн продуктов, прибывших из Беларуси

23.03.2017 14:22 — Разное | Ежедневник  
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В России уничтожено 76 тонн продуктов, прибывших из Беларуси

фото: fdlx.com

С начала 2017 года Смоленская таможня уничтожила 37 партий санкционных товаров общим весом более 740 тонн.

Более 76 тонн санкционных яблок, пекинской капусты и шампиньонов уничтожено в Смоленской области, сообщил "Интерфаксу" главный государственный таможенный инспектор Смоленской таможни Владимир Сафонов.

"На полигоне твердых бытовых отходов в Руднянском районе уничтожено четыре партии санкционных товаров общим весом более 76 тонн: две партии яблок, партия пекинской капусты и партия шампиньонов. Страной их происхождения, согласно маркировке на таре, является Польша", - сообщил В.Сафонов.

Он отметил, что товары ввозились в Россию из Беларуси автомобильным транспортом без сопроводительных документов.

"В отношении перевозчиков Смоленской таможней возбуждены дела о несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров (ст. 16.3 КоАП РФ). По завершении расследования будет определена мера ответственности нарушителей", - сказал В.Сафонов.

С начала 2017 года Смоленская таможня уничтожила 37 партий санкционных товаров общим весом более 740 тонн, уточнил он.

 
 
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С начала 2017 года Смоленская таможня уничтожила 37 партий санкционных товаров общим весом более 740 тонн.

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