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В России уничтожено 76 тонн продуктов, прибывших из Беларуси
23.03.2017 14:22 — Разное | Ежедневник
фото: fdlx.com
С начала 2017 года Смоленская таможня уничтожила 37 партий санкционных товаров общим весом более 740 тонн.
Более 76 тонн санкционных яблок, пекинской капусты и шампиньонов уничтожено в Смоленской области, сообщил "
"На полигоне твердых бытовых отходов в Руднянском районе уничтожено четыре партии санкционных товаров общим весом более 76 тонн: две партии яблок, партия пекинской капусты и партия шампиньонов. Страной их происхождения, согласно маркировке на таре, является Польша", - сообщил В.Сафонов.
Он отметил, что товары ввозились в Россию из Беларуси автомобильным транспортом без сопроводительных документов.
"В отношении перевозчиков Смоленской таможней возбуждены дела о несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров (ст. 16.3 КоАП РФ). По завершении расследования будет определена мера ответственности нарушителей", - сказал В.Сафонов.
С начала 2017 года Смоленская таможня уничтожила 37 партий санкционных товаров общим весом более 740 тонн, уточнил он.
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С начала 2017 года Смоленская таможня уничтожила 37 партий санкционных товаров общим весом более 740 тонн.
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