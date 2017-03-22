﻿ IT Entrance 2017: в Минске пройдет конференция для тех, кто хочет попасть в ИТ-сферу. 21.by
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IT Entrance 2017: в Минске пройдет конференция для тех, кто хочет попасть в ИТ-сферу

23.03.2017 15:08 — Разное | Tut.by  
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22 апреля в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий состоится конференция IT Entrance 2017. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих, заранее зарегистрировавшихся на сайте.

Знаете, что в ИТ-отрасли большие зарплаты и хотите стать одним из тех, кто их получает? Мечтаете, что ваши дети станут ИТ-специалистами? Планируете начать карьеру в ИТ после университета? Не можете определиться, на какие курсы лучше пойти?

Если вы задавали себе хоть один подобный вопрос, то вам стоит посетить IT Entrance 2017  – конференцию для тех, кто хочет попасть в ИТ сферу, но не знает, с чего начать.


На конференции расскажут о:

  • Выборе специальности в сфере ИТ для переподготовки;
  • Карьерных возможностях и перспективных специальностях в сфере ИТ;
  • Составлении резюме и прохождении собеседования в ИТ-компании;
  • Выборе курсов переподготовки на ИТ-специалиста.

Директор Образовательного центра Парка высоких технологий Вадим Зеленков расскажет слушателям о том, какие ИТ-кадры будут наиболее востребованы в ближайшем будущем и курсы по каким профессиям сейчас лучше всего вкладывать свои деньги и время.

Как определиться с IT специальностью и не жалеть о своем решении, какое образование получить и достичь максимального уровня необходимых знаний для начинающего специалиста, участники мероприятия узнают от Павла Специана, генерального директора Компьютерной академии Шаг.

О важности знания английского языка как фактора успешного закрепления в ИТ расскажет Елена Володько, директор языковой школы LinguaLand.

Кирилл Грушевич, инструктор учебного центра Polygon и сертифицированный Unity-разработчик с восьмилетним опытом работы в геймдеве, расскажет о том, как можно относительно легко начать разрабатывать игры.

Кому обязательно стоит прийти на конференцию?

  • Людям, желающим переквалифицироваться в ИТ из других областей.
  • Начинающим ИТ-специалистам, которые хотят повысить свои профессиональные навыки.
  • Студентам технических специальностей.

IT Entrance 2017 — возможность попасть в ИТ уже завтра. Вас ждут более 20 спикеров, которые помогут вам найти себя в сфере информационных технологий. Не забудьте зарегистрироваться на сайте перед посещением.

Организаторами конференции IT Entrance 2017 выступают Парк высоких технологий, IT-портал KV.by и каталог учебных курсов Recoursia. Узнать о том, как прошла конференция в прошлом году, можно здесь.

Генеральный партнер конференции – Образовательный центр Парка высоких технологий. Официальные партнеры – Учебно-практический центр компьютерной графики и разработки игр "Полигон", ИТ-Академия "БелХард", Компьютерная академия ШАГ, Центр стажировок "БелХард", языковая школа LinguaLand. 

 
 
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