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Правозащитники из 24 стран мира обратились к Лукашенко

23.03.2017 15:15 — Разное | БДГ  
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На сайте правозащитной организации «Libereco - Partnership for Human Rights» опубликовано открытое письмо к Александру Лукашенко.

Письмо подписано 48 правозащитными организациями из 24 стран мира. В нем говорится о том, что правозащитники решительно осуждают волну задержаний и преследований мирных демонстрантов, журналистов, правозащитников, активистов, анархистов в Беларуси.

Правозащитники отмечают, что большинство задержаний связано с декретом №3, который в принципе противоречит Конституции Беларуси и нарушает нормы международного права. Они также выражают обеспокоенность по поводу того, как пройдет в Минске акция 25 марта.

Белорусского президента призвали уважать право на свободу мирных акций и высказывания людьми своего мнения и гарантировать неприкосновенность всех участников будущих акций протеста в Беларуси. Правозащитники также требуют обеспечить журналистам возможность на выполнение своих обязанностей и выпустить всех задержанных.

 
Теги: Минск
 
 
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На сайте правозащитной организации «Libereco - Partnership for Human Rights» опубликовано открытое письмо к Александру Лукашенко.

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