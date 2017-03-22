На сайте правозащитной организации «Libereco - Partnership for Human Rights» опубликовано открытое письмо к Александру Лукашенко.

Письмо подписано 48 правозащитными организациями из 24 стран мира. В нем говорится о том, что правозащитники решительно осуждают волну задержаний и преследований мирных демонстрантов, журналистов, правозащитников, активистов, анархистов в Беларуси.

Правозащитники отмечают, что большинство задержаний связано с декретом №3, который в принципе противоречит Конституции Беларуси и нарушает нормы международного права. Они также выражают обеспокоенность по поводу того, как пройдет в Минске акция 25 марта.

Белорусского президента призвали уважать право на свободу мирных акций и высказывания людьми своего мнения и гарантировать неприкосновенность всех участников будущих акций протеста в Беларуси. Правозащитники также требуют обеспечить журналистам возможность на выполнение своих обязанностей и выпустить всех задержанных.