Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 марта сообщил о задержании ряда "боевиков с оружием", которые готовили провокации. Затем в стране прошли массовые задержания бывших членов "Белого легиона" и участников бобруйского военно-патриотического клуба "Патриот". Ликвидацией лагерей Александр Лукашенко зачистил страну от националистов.

Резать, не дожидаясь перитонита

Представляется, что сам по себе белорусский национализм не несет особой угрозы. Более того, он даже полезен для строительства национального государства. Проблема в том, что этот национализм формировался под колоссальным влиянием куда более агрессивного, деструктивного и русофобского украинского национал-нацизма.



© Sputnik Михаил Климентьев Лукашенко: поступающая информация портит настроение на месяцы

Белорусские националисты поддерживали теснейшие отношения со своими "братьями по разуму" из "Азова", "Правого сектора" и других украинских группировок, восторгались Майданом и мечтали о собственной революции. А братья им помогали. Например, в виде поставок оружия из объятой гражданским конфликтом Украины. И учитывая, что: а) национализмом заражена почти вся белорусская оппозиция, и б) эта оппозиция получает серьезные деньги из Европы, которая может воспользоваться охлаждением российско-белорусских отношений для удара по президенту, Минск, похоже, решил, что пора заканчивать белорусский националистический эксперимент.

Некоторые эксперты уверены, что эта спецоперация полностью соответствует заветам Мао Цзедуна — то есть сначала дать всем цветам вырасти и расцвести, а потом скопом их срезать. "Декрет о тунеядцах" стал той лакмусовой бумажкой, которая всколыхнула оппозиционные настроения. Ведь на акции протеста вышли не только готовые к этому жители Минска — против закона выступили и традиционные избиратели из белорусского села, разочарованные ухудшением экономического положения. И, по всей видимости, националистическая оппозиция посчитала этот момент "часом икс", решив оседлать протест и за счет него попытаться устроить Майдан.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:06 / 7.71Mb / просмотров видео: 1177) Sputnik / Виктор Толочко © Sputnik / Виктор Толочко Инцидент на остановке после "марша нетунеядцев" в Минске

"Они планировали провести масштабные акции в Минске и других городах. Показать силу. Власть стала работать на упреждение", — пояснил Sputnik политолог Алексей Дзермант. По сути, Минску нужно было просто срезать все возросшие красно-белые цветы.

Привет Киеву

Но на срезании националистических цветов белорусский президент может не остановиться. Учитывая возросшие риски, Беларусь, вполне вероятно, изменит свою позицию в российско-украинском и российско-западном вопросе.

Долгое время в Беларуси очень осторожно относились к постмайданной Украине. Причины были вполне прагматичны, и связаны они отнюдь не с поддержкой официальным Минском идей Майдана. Президент лишь хотел: а) избежать открытого конфликта с южным соседом, который вполне мог бы целенаправленно заняться экспортом Майдана в Беларусь, и б) заработать на российско-украинском конфликте как международный статус (Минск стал площадкой для процесса разрешения гражданской войны в Украине), так и отдельные преференции от Москвы. Ведь чем больше Россия погружалась в украинский кризис, тем меньше у нее было ресурсов и желания конфликтовать с Беларусью за экономические бонусы для Минска.

Однако, по всей видимости, время прагматизма закончилось. Во-первых, потому, что Кремль занял более жесткую позицию в отношение белорусских экономических требований, а во-вторых, в Минске поняли, что метастазы украинской опухоли распространяются и на них. Связано это с резкой радикализацией ситуации в Киеве, пораженного "крысиными войнами" между майданными соратниками на фоне слабости центральной власти.

"В последнее время с украинской стороны идет просто шквал угроз. Раньше такого не было. Инциденты на границе, поток оружия. Такое впечатление, что там кто-то дал команду работать по Беларуси", — отмечает Алексей Дзермант. И если раньше Порошенко еще мог как-то благодарить Лукашенко за его нейтралитет, ведя себя более-менее достойно (например, извинившись за инцидент с возвратом самолета "Белавиа" в киевский аэропорт под угрозой его ликвидации в украинском воздушном пространстве), то сейчас украинский президент ситуацию не контролирует, и энергия украинских националистов вполне может перетечь в сторону Беларуси.

Привет Минску

Косвенным доказательством готовности Киева идти на обострение ситуации с Минском может служить достаточно резкая реакция украинских властей на, в общем-то, вполне корректно высказанную Александром Лукашенко претензию по "лагерям".

"В последнее время для белорусского информационного пространства актуальными стали вопросы информационной гигиены: обвинения граждан Украины в возможной причастности к экстремистской деятельности, унизительные определения в адрес героев "Небесной сотни" и защитников "Революции достоинства". Такие информационные пассажи оскорбляют честь и достоинство украинских граждан", — говорится в ответном заявлении посольства Украины в РБ. Следом за дипломатами Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины 21 марта предупредил телеканал "Беларусь-24" о возможности запрета вещания на территории Незалежной из-за показанной в эфире карты страны без Крыма.

"В случае игнорирования требований украинского законодательства Совет будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программы "Беларусь-24" на территории Украины", — говорится в сообщении Совета.

Если Украина действительно пойдет до конца по пути разрыва отношений с Беларусью, то Москва может дать Порошенко третий (после истории с блокадой ЛДНР, а также позорного слива ситуации с Евровидением) орден "За заслуги перед российским отечеством". Киев сам, своими руками заставляет Минск отказаться от раздражающей Москву политики балансирования. И, выражаясь языком Александра Лукашенко, "встать спина к спине с Россией". Именно так он и обещал сделать автору этой статьи в ситуации опасности, когда нужно будет, наконец, определиться.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.