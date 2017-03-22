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В США представили самый дорогой в мире военный вертолет
Компания Sikorsky поставила Корпусу морской пехоты США первый предсерийный военно-транспортный вертолет CH-53K King Stallion,
Текущая стоимость вертолета составляет 122 миллиона долларов, что на 22% выше запланированной. Это делает СН-53K King Stallion самым дорогим военным вертолетом в мире.
Для сравнения: версия стелс-истребителя пятого поколения F-35B для КМП США стоит 122,8 миллиона долларов. Цена более простой версии F-35А должна опуститься до 80 млн долларов.
Издание сравнивает эту сумму с бюджетом американского Национального фонда гуманитарных наук. За весь 2016 год ведомство получило 149 миллионов долларов.
Впрочем, цена CH-53K King Stallion во время серийного производства может снизиться к 2022 году до 89 млн долларов.
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Морпехи ценят этот вертолет за возможность перевозить более 13 тонн груза на внешней подвеске и 55 бойцов внутри и за то, что в вертолет можно загрузить бронированный армейский внедорожник HMMWV.
Максимальная дальность полета новой машины достигает 840 км, скорость доходит до 315 км/ч. Броня вертолета защищает от огня стрелкового оружия, а специальные бортовые комплексы способны уберечь вертолет от зенитных ракет. Всего морпехи хотят получить на вооружение 200 таких вертолетов.
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Максимальная дальность полета новой машины достигает 840 км, скорость доходит до 315 км/ч.
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