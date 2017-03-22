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Британский школьник нашел ошибку в датчиках радиации на МКС

23.03.2017 15:26 — Разное | Tut.by  
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17-летний британский школьник помог NASA выявить ошибочный алгоритм, который искажает данные об уровнях радиации на МКС. Об этом сообщает Газета.ru.


Майлс Соломон. Фото: BBC

Майлс Соломон, 17-летний учащийся школы в Шеффилде, участвует в образовательном проекте TimPix project, который позволяет школьникам следить за показаниями датчиков радиации, установленных в разных отсеках МКС.

Получив очередную порцию данных в виде таблицы Excel, Соломон с товарищами вдруг обнаружил в конце данных показания с отрицательным отсчетом энергии. «Я заметил, что там, где не должно было быть радиации, отсчет показывал -1. Первое, что я подумал: у вас не может быть отрицательной энергии», — рассказал школьник.

Соломон отправил вместе со своим учителем письмо в NASA, где их поблагодарили за внимательность. Там пояснили, что и ранее замечали подобные отсчеты, но полагали, что такое происходит раз в год. «Мы заметили, что на самом деле такое происходит несколько раз в день», — сказал Соломон. Выяснилось, что проблема крылась в ошибочных алгоритмах, которые обрабатывают сырые данные с датчиков и допускают отрицательные отсчеты.

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17-летний парень помог NASA выявить ошибочный алгоритм.

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