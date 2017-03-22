В начале года в Беларуси был утвержден «Комплекс мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы». На 2017 год комплекс мер предусматривал «замену льготного кредитования кредитованием на рыночных условиях с адресной господдержкой за счет бюджетных средств». Сейчас представитель Министерства строительства и архитектуры Александр Горваль рассказал , о чем именно идет речь.

Объемы прямой господдержки в виде льготных кредитов в последнее время сокращаются. Да и международные организации требуют: не должно быть ресурсной базы директивного кредитования, читай, льготных кредитов. Поэтому сейчас и разрабатывается проект указа о переходе на адресное субсидирование.

— Суть в том, что гражданин сможет получить субсидию, которую затем израсходует на погашение кредита, полученного на коммерческих условиях, — говорит Александр Горваль. — Система будет работать так: коммерческие банки предложат кредиты под строительство жилья, а гражданину будет начисляться субсидия. Для некоторых категорий она пойдет на погашение части процентов и части основного долга по кредиту. (Категории в целом при этом остаются те же, что и прописанные в указе № 13). Это позволит, во-первых, привлечь в строительство жилья с господдержкой дополнительные ресурсы, которые у коммерческих банков есть. А во-вторых, — избегать директивного кредитования, то есть уходить от прямого перечисления банкам средств из бюджета.

Как пояснил Александр Горваль, проценты в основном также не изменятся. А размеры субсидий будут рассчитываться таким образом, чтобы у граждан оставались примерно те же объемы платежей, что и раньше. При этом остается действовать и указ № 13.

— Проект нового указа сейчас находится в работе, — проинформировал Александр Горваль. — Он представлен в Совет министров. В целом работа над документом близится к завершению.

Последние новации, которые привнесет готовящийся сейчас указ, должны подвигнуть белорусские банки активнее подключаться к процессу субсидирования. Практически от любого отечественного банка ждут инициативности в этом деле.

— Всего в Беларуси сейчас около 30 банков, из них 15 кредитуют жилищное строительство, из которых — 2 с господдержкой, — рассуждает Александр Горваль. — Мы и рассчитываем, что не менее 10−15 банков будут выдавать кредиты на строительство жилья с господдержкой. Государство в данном случае берет на себя задачу выплачивать гражданам разницу в процентах — между льготными и коммерческими кредитами.