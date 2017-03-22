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Лукашенко о безопасности: никого не запугивая, призовем к порядку

23.03.2017 15:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Совещание по вопросам общественной безопасности было решено провести открыто и обсудить весь комплекс информации и мероприятий, которые "проведены в связи с нашей антитеррористической борьбой", сообщил президент. При этом глава государства признал, что его очень беспокоит информация о ситуации в стране, которую он получает.

"Это не тот объем, который мы даем в СМИ (уже чтобы не запугивать, мизер даем)", — отметил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул важность сохранения спокойной жизни в стране и особо отметил, что поддержание правопорядка должно происходить в строгом соответствии с законами и Конституцией.

Лукашенко о безопасности: никого не запугивая, призовем к порядку
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко о ситуации в стране: чтобы не запугивать, в СМИ даем мизер

"Мы должны честно, открыто, обсуждать те вопросы, которые сегодня волнуют наших людей. Есть и еще один фактор, я имею ввиду всякую писанину о том, что накануне каких-то нежеланных для власти событий власть начинает кого-то запугивать. Хочу сказать, что власть сегодня абсолютно никого не боится. Мы проводим честную и искреннюю политику", — заявил Лукашенко.

Глава государства напомнил, что в стране проводится та политика, которая была обещана во время президентских выборов.

"Мы не разворовали страну, не растащили ее на куски, не раздали собственность, хоть кое-кто внутри и особенно извне мечтает тут поделить кое-что", — сказал президент.

По словам Лукашенко, ему неприятно слышать о том, что в стране кто-то кого-то запугивает.

"Мы никого не пугаем и пугать не будем, но с сего дня, и это касается всех, мы будем жестко следовать соблюдению законов и Конституции. Мы никому не закрываем рот, но шаг влево, шаг вправо от закона будет жесточайшим образом пресекаться", — заявил президент.

По словам  Лукашенко, обеспечение спокойной жизни и порядка в стране дается непросто, и в сложившейся ситуации главное — не нарушить этот порядок.

"Если только мы где-то нарушим этот порядок, завтра будет так, как у наших соседей. Если кто-то хочет этого (а такие есть, пусть мизер в обществе, но есть), они должны понимать, что мы, никого не запугивая, призовем их к порядку", — отметил Лукашенко.

Заявления Александра Лукашенко на совещании по вопросам общественной безопасности слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Чтобы сохранить мир и покой в стране, нужно жестко следовать законам и конституции; шаг влево, шаг вправо от закона будут пресекаться жесточайшим образом, заявил...

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