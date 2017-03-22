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"Юность" ищет бородачей среди любителей хоккей и предлагает бесплатную стрижку

23.03.2017 15:52 — Разное | Tut.by  
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В преддверии финала Кубка президента по хоккею сезона 2016/2017 года столичная «Юность» объявила конкурс бородачей среди своих болельщиков.


Вратарь минской «Юности» Александр Тряничев. Фото: junost.org

Известно, что не бриться во время игр нокаут-раунда — устоявшаяся традиция в хоккейном мире. А для лидеров клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Брента Бернса и Джо Торнтона борода и вовсе предмет гордости.

Игроки «Юности» также предпочитают отращивать бороды во время плей-офф. И теперь клуб решил разыскать солидарных фанатов, предлагая им поучаствовать в конкурсе на лучшую бороду.


Два главных бородача НХЛ Брент Бернс и Джо Торнтон. Фото: twitter.com/Dave_Stubbs

Для двух счастливчиков-финалистов, отправивших заявку с фото на ящик konkurs@junost.org, стрижка бороды на матче «Юности» 25 или 26 марта будет бесплатной. Подробнее об акции — на странице команды «ВКонтакте».

Напомним, что до конца сезона «Юности» осталось провести серию до четырех побед в финале Кубка президента против гродненского «Немана». На этой стадии турнира команды встречались дважды. В 2011 году золото завоевала «Юность», в 2014 году чемпионом страны стал «Неман».

Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов. Победителю регулярного сезона полагается путевка в Континентальный кубок. Если «Юность», победившая в «регулярке», выиграет и Кубок президента, то пропуск в Континентальный кубок достанется финалисту плей-офф.

 
 
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В преддверии финала Кубка президента по хоккею сезона 2016/2017 года столичная "Юность" объявила конкурс бородачей среди своих болельщиков.

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