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"Юность" ищет бородачей среди любителей хоккей и предлагает бесплатную стрижку
В преддверии финала Кубка президента по хоккею сезона 2016/2017 года столичная «Юность» объявила конкурс бородачей среди своих болельщиков.
Известно, что не бриться во время игр нокаут-раунда — устоявшаяся традиция в хоккейном мире. А для лидеров клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Брента Бернса и Джо Торнтона борода и вовсе предмет гордости.
Игроки «Юности» также предпочитают отращивать бороды во время плей-офф. И теперь клуб решил разыскать солидарных фанатов, предлагая им поучаствовать в конкурсе на лучшую бороду.
Для двух счастливчиков-финалистов, отправивших заявку с фото на ящик konkurs@junost.org, стрижка бороды на матче «Юности» 25 или 26 марта будет бесплатной. Подробнее об акции —
Напомним, что до конца сезона «Юности» осталось провести серию до четырех побед в финале Кубка президента против гродненского «Немана». На этой стадии турнира команды встречались дважды. В 2011 году золото завоевала «Юность», в 2014 году чемпионом страны стал «Неман».
Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов. Победителю регулярного сезона полагается путевка в Континентальный кубок. Если «Юность», победившая в «регулярке», выиграет и Кубок президента, то пропуск в Континентальный кубок достанется финалисту плей-офф.
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В преддверии финала Кубка президента по хоккею сезона 2016/2017 года столичная "Юность" объявила конкурс бородачей среди своих болельщиков.
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