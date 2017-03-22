Главный тренер французского клуба «Нанси» Пабло Корреа принесет извинения белорусскому голкиперу Сергею Чернику за слова о «деревянном голкипере», которые наставник произнес в раздевалке после проигранного матча с «Лорьяном» .

В той встрече «Нанси» выигрывал со счетом 2:0, однако умудрился уступить, пропустив решающий мяч уже в компенсированное судьями время.

Раздосадованный Пабло Корреа тогда крепко прошелся по своим подопечным:

— Я сказал своим игрокам, что они выставили себя группой идиотов. Реальность такова, что наш уровень крайне низок. Звучит жестко, но это так. Мы пропускаем глупые мячи! Правда в том, что наш голкипер деревянный! Велика вероятность, что клуб отправится во второй дивизион, — заявил тогда наставник.

В раздевалке оказалась видеокамера Canal+, и слова тренера разлетелись по всему миру.



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Болельщики «Нанси» сразу же вступились за белорусского голкипера, причем многие даже называли его лучшим вратарем и футболистом команды за последние годы.

И вот сегодня на клубном сайте «Нанси» появилось сообщение о том, что главный тренер команды Пабло Корреа встретится с Сергеем Черником по возвращении из расположения сборной Беларуси, которая готовится сейчас к матчу со Швецией в квалификации ЧМ-2018, чтобы принести извинения за резкие высказывания, прозвучавшие «под влиянием гнева, вызванного поражением от „Лорьяна“ (2:3)», занимающего последнее место в турнирной таблице.

Сергей Черник перешел в «Нанси» из БАТЭ в июле 2016 года и постепенно стал основным вратарем французской команды.