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Главный тренер "Нанси" извинится перед белорусским голкипером за слова о "деревянном вратаре"
Главный тренер французского клуба «Нанси» Пабло Корреа принесет извинения белорусскому голкиперу Сергею Чернику за слова о «деревянном голкипере», которые наставник произнес в раздевалке после
В той встрече «Нанси» выигрывал со счетом 2:0, однако умудрился уступить, пропустив решающий мяч уже в компенсированное судьями время.
Раздосадованный Пабло Корреа тогда крепко прошелся по своим подопечным:
— Я сказал своим игрокам, что они выставили себя группой идиотов. Реальность такова, что наш уровень крайне низок. Звучит жестко, но это так. Мы пропускаем глупые мячи! Правда в том, что наш голкипер деревянный! Велика вероятность, что клуб отправится во второй дивизион, — заявил тогда наставник.
В раздевалке оказалась видеокамера Canal+, и слова тренера разлетелись по всему миру.
Болельщики «Нанси» сразу же вступились за белорусского голкипера, причем многие даже называли его лучшим вратарем и футболистом команды за последние годы.
И вот сегодня на клубном
Сергей Черник перешел в «Нанси» из БАТЭ в июле 2016 года и постепенно стал основным вратарем французской команды.
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Главный тренер французского клуба "Нанси" Пабло Корреа принесет извинения белорусскому голкиперу Сергею Чернику за слова о "деревянном голкипере", которые...
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