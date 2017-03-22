Полгектара земли на проспекте Дзержинского (напротив гостиницы «Ренессанс») в 2016 году выиграла на аукционе компания ООО «Белхантер». Ей лот достался за 18 миллиардов рублей с небольшим обременением. Нужно было снести ветхий домик по улице Розы Люксембург, 89А. Еще до торгов было известно, что дом нежилой, принадлежит фирме и надо ей заплатить за его потерю. «Но в этом доме прописаны мы с дочкой!» — позвонила в редакцию TUT.BY Евгения Колосовская и рассказала свою историю.





— Участок с домом продали с аукциона вместе с нами, прописанными там людьми, — рассказывает Евгения. — Десять месяцев судились из-за этого с застройщиком. И до сих пор не понимаем, почему нас с дочерью выбрасывают на улицу? В суде просили, чтобы наши, как и фирмы, имущественные права учли. Нам не нужны хоромы, но пусть бы застройщик, который заплатил за участок 18 миллиардов, дал хотя бы маленькую однокомнатную квартиру…





В этой истории не все так просто. В двухквартирном доме по улице Розы Люксембург, 89А семья первого мужа Евгении Колосовской проживала с 1962 года. Квартира № 1, в которой они жили, была всего 26 квадратных метров. Удобств там не было, отопление — печное. До 2015 года этот дом находился на балансе БелНИИ эпидемиологии и микробиологии (сейчас УП «Диалек» — Прим. TUT.BY). Возможно, история этого дома сложилась бы по-другому, если бы в квартире № 2 не случился пожар. Было это в 1989 году. Через два года комиссия приняла решение о переводе квартиры № 2 в нежилой фонд и последующей ее продаже НККП «Фламинго».



Окно в квартире № 2, где раньше жила Евгения

— Это была обычная фирма, которая сделала в квартире № 2 ремонт и там работала, — рассказывает Евгения. — В 1995 году это офис был продан другой фирме — СООО «Ливбел». В суде стало известно, что в то время при регистрации договора собственности была допущена ошибка: «Ливбелу» приписали в собственность все капитальное строение. На самом же деле эта фирма являлась собственником только помещения (квартиры № 2). Эта ошибка была исправлена в 2006 году.





Евгении в 2006-м в исполкоме рассказали, что дом в 1991 году был переведен в нежилой фонд, а сама Евгения Колосовская на очереди улучшения жилищных условий не числится.

— У меня был шок: мы платили коммуналку, все квитанции были на руках! Какой же это нежилой дом, если меня прописывали тут в 1996 году, дочь прописывали сюда в 2000-м году. Я была в отчаянии: на очереди мы не числились и единственное, что нам посоветовали в исполкоме, это стать на очередь и ждать сноса. Даже приватизировать это жилье уже не могли из-за того, что оно якобы было переведено в нежилой фонд.

Евгения до сих пор уверена, что перевод всего дома в нежилой фонд в 1991 году не состоялся. Единственный документ, который сохранился и был предоставлен в суде, это решение на разрешение перевести дом в нежилой фонд. Больше никаких документов на этот счет нет.

— СООО «Лифбел» и ООО «Белхантер» подали встречный иск, где ссылались на решение № 79 Минского городского совета народных депутатов исполнительного комитета от 26 апреля 1991 года о том, что жилой дом 89А по улице Розы Люксембург был переведен в нежилой фонд, — говорит Евгения. — Но по двум запросам, которые были поданы в архивный фонд «Минского городского Света народных депутатов», пришел один и тот же ответ: в протоколах заседаний исполкома за апрель 1991 года решения о переводе жилого дома № 89А по улице Розы Люксембург в нежилой фонд не имеется.

Впрочем, мы немного забежали вперед. В 2008 году семья Евгения Колосовской заколотила окна в своей квартире и съехала — жить, по ее словам, там стало невозможно.



Когда Евгения узнала, что участок вместе с домом проданы с аукциона, написала объявление для застройщика.

— Все там разваливалось и сыпалось, удобств никаких не было, а надо было растить ребенка, — говорит Евгения. — Дом уже настолько плохо выглядел, что когда в 2014 году открывали гостиницу «Ренессанс» и ждали по этому случаю президента, то его обтянули специальной пленкой. На ней был напечатан дом, только как новый.

Год назад из публикации на TUT.BY Евгения Колосовская узнала, что дом продан с аукциона.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я так растерялась, что места себе не находила, — говорит Евгения. — В Интернете стала искать контакты компании, что победила на торгах (ООО «Белхантер» — Прим. TUT.BY), но так и не нашла. Тогда взяла и напечатала объявление с нашими телефонами, еще написала, что дом продан вместе с людьми. Перезвонили мне быстро, выслушали, но учитывать мои и интересы там не стали. Вот и подала в суд. 16 марта было вынесено решение, где в иске мне было отказано. Основной довод — нет договора найма на квартиру. Получается, что меня и мою дочь просто так выбрасывают на улицу. Я второй раз замужем, но неудачно: муж не ладит с дочкой, и девушка в 21 год вынуждена жить по друзьям-знакомым. Одна надежда осталась: дождусь мотивировочного решения и буду его обжаловать — может, суд все же разберется в этой истории.

Застройщик: о людях не знали

— Только на суде узнали, что в этом доме прописаны люди, — рассказали в ООО «Белхантер». — Согласно закону, имущественные права будут реализовываться только в отношении СООО «Ливбел» в части нежилого строения. На этом участке будет строиться многоквартирный жилой дом, проект которого сейчас в разработке. Планируется, что это будет высотка, порядка двадцати этажей со встроенными-пристроенными помещениями.