Власти готовы применить силу против демонстрантов 25 марта, считает Мечислав Гриб.

23 марта, за два дня до Дня Воли, Лукашенко провел специальное совещание по вопросам обеспечения общественной безопасности.

Стоит обратить внимание на риторику Лукашенко.

"Обсудим весь комплекс той информации и мероприятий, которые проведены в связи с нашей антитеррористической борьбой, и сделаем соответствующие выводы. Никого, подчеркиваю, не запугивая, не пугая, будем действовать ровно по закону", - подчеркнул белорусский руководитель.

По закону – это как? "Как-то неприятно слышать, что мы кого-то пугаем. Хочу сказать, что мы никого не пугаем и пугать не будем. Но мы будем очень жестко следовать соблюдению законов и Конституции страны". И далее: "Мы никому не закрываем рот, но шаг влево, шаг вправо от закона будет жесточайшим образом пресекаться".

Шаг влево, шаг вправо – это мы уже проходили 19 декабря 2010 года. Похоже, Лукашенко сам боится и пугает народ.

Что пройдет 25 марта в Минске?

Ежегодно 25 марта в Беларуси отмечается как день провозглашения Белорусской Народной Республики, что оппозиция традиционно празднует как День Воли.

В нынешнем году оппозиция фактически не сумела договориться о едином формате акции.

Оргкомитет по подготовке и проведению Дня Воли (оргкомитет БХД, ОГП, Партия БНФ, "Рух за свабоду", "Рух салідарнасці "Разам", лидеры которых встретят День Воли за решеткой ) определил формат акции 21 марта. Правда, Мингорисполком в законные пять дней до начала мероприятия не дал письменного ответа на заявку; напротив, завтра, 24 марта (!) заявителей снова зовут в Мингорисполком по поводу акции.

"25 марта 2017 года в 14.00 сбор участников на площадке возле Академии наук, где состоится митинг. Далее шествие по проспекту Независимости (движение во время шествия по тротуарам, насколько это будет возможно, учитывая количество участников) до Октябрьской площади, где проводится митинг и акция заканчивается, - говорится в заявлении оргкомитета Дня Воли. – Учитывая негативный опыт событий 2010 года, любые отклонения от этого сценария, в том числе и продолжение движения и выход на площадь Независимости, являются опасными и безответственными".

А вот Николай Статкевич, который выступает от имени Белорусского национального конгресса, предлагает идти до площади Ленина, но такой маршрут не приемлет оргкомитет Дня Воли. При этом Статкевич не исключает, что возможно "придется менять маршрут": "нет гарантии, что будет возможность дойти до Октябрьской площади".

Николай Статкевич убежден, что будет не две акции, а одна, уже хотя бы потому, что нет желающих возглавить акцию, кроме него.

"Никто из заявителей не рвется возглавить акцию, никто из них не пытается ее возглавить и куда-то вести. Даже с юридической точки зрения разрешения они не имеют – то кто они тогда?"

Сам Николай Статкевич 20 марта уведомил Мингорисполком о планах провести День Воли (заявители подали заявку).

"Я подал официальное уведомление, беру на себя ответственность. Я действую по поручению Белорусского национального конгресса, своих коллег. Кто-нибудь из других партий сделал такой шаг? Сделают – будет разговаривать", - заявил Николай Статкевич "Радыё Свабода".

День Воли в атмосфере страха

С 17 февраля во всех регионах Беларуси проходят "марши нетунеядцев”: белорусы протестуют против “декрета о тунеядстве”. По данным ПЦ “Вясна”, по всей стране задержаны свыше 270 активистов. Задержания продолжаются .

Одновременно власти развернули дело о “массовых беспорядках”. 21 марта Лукашенко заявил о захвате двух десятков "вооруженных провокаторов". В течение 21-22 марта задержаны 19 потенциальных фигурантов уголовного дела.

Дело явно высосано из пальца, о чем в интервью БДГ сообщал директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Чего можно ожидать от Дня Воли в атмосфере страха?

Председатель Верховного Совета 12 созыва, генерал-майор милиции в отставке Мечислав Гриб подчеркивает, что ситуация, когда между организаторами акции согласья нет, а власти запугивают народ, не нова для Беларуси:

- Для Беларуси такая ситуация не нова, не вчера и не сегодня сложилась. Каждый организатор претендует на ведущую роль: один хочет показать, что наиболее революционен и пойдет туда, куда сочтет нужным, другая сторона считает, что такого делать не следует. Хотя и одна, и вторая сторона выступают против декрета №3, против нарушения прав человека; цели одни, но пути достижения целей – разные.

Политик не исключает, что демонстранты, ведомые разными организаторами по разным маршрутам, могут разделиться, тем самым ослабив свою мощь.

Мечислав Гриб считает, что акции ко Дню Волю разрешаются в регионах с той целью, чтобы уменьшить количество участников шествия в Минске.

- Власти готовы применить силу. Понятно, что следует ждать более острой реакции со стороны властей, - считает Мечислав Гриб.