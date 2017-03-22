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В Беларуси готовят госпрограмму развития конкуренции

23.03.2017 15:31 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси готовят госпрограмму развития конкуренции

фото: businessandmoney.ru

Создана межведомственная рабочая группа по выработке предложений для проекта программы развития конкуренции в Беларуси.

Рабочую группу возглавил  первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, сообщает пресс-служба правительства.

Группа должна выявить, какие нормы законодательства сегодня ограничивают конкуренцию, а после выработать предложения по корректировке законов.

Проект Программы развития конкуренции нужно внести в Совет Министров до 1 декабря 2017 года. За его составление отвечает Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

 
 
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Создана межведомственная рабочая группа по выработке предложений для проекта программы развития конкуренции в Беларуси.

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