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Создана межведомственная рабочая группа по выработке предложений для проекта программы развития конкуренции в Беларуси.

Рабочую группу возглавил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, сообщает пресс-служба правительства.

Группа должна выявить, какие нормы законодательства сегодня ограничивают конкуренцию, а после выработать предложения по корректировке законов.

Проект Программы развития конкуренции нужно внести в Совет Министров до 1 декабря 2017 года. За его составление отвечает Министерство антимонопольного регулирования и торговли.