|
Минчане возмещают около 43% стоимости проезда в наземном транспорте
Минчане возмещают 43,4% затрат на эксплуатацию наземного общественного транспорта, сообщил сегодня заместитель начальника главного финансового управления Мингорисполкома Сергей Бурачевский на заседании мэрии.
— Доходы, полученные от перевозки пассажиров за 2016 год, с учетом вычета НДС возмещают эксплуатационные расходы по наземному транспорту на уровне 43,4% (горэлектротранспорт — 38,5%, автобусный городской транспорт — 48,9%, пригородный — 30,1%), по метрополитену — на 57%, — отметил Сергей Бурачевский, передает
За счет бюджетных субсидий покрыто 55,4% затрат по наземному транспорту и 26,8% по метрополитену.
— Для снижения затрат транспортным предприятиям надо продолжить работу по оптимизации маршрутной сети и перераспределению пассажиропотока, снижению затрат, — отметил Сергей Бурачевский.
В последний раз стоимость проезда в Минске
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом минчане возмещают 57% затрат на эксплуатацию метрополитена.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии