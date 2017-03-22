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Минчане возмещают около 43% стоимости проезда в наземном транспорте

23.03.2017 16:30 — Разное | Tut.by  
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Минчане возмещают 43,4% затрат на эксплуатацию наземного общественного транспорта, сообщил сегодня заместитель начальника главного финансового управления Мингорисполкома Сергей Бурачевский на заседании мэрии.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Доходы, полученные от перевозки пассажиров за 2016 год, с учетом вычета НДС возмещают эксплуатационные расходы по наземному транспорту на уровне 43,4% (горэлектротранспорт — 38,5%, автобусный городской транспорт — 48,9%, пригородный — 30,1%), по метрополитену — на 57%, — отметил Сергей Бурачевский, передает БЕЛТА.

За счет бюджетных субсидий покрыто 55,4% затрат по наземному транспорту и 26,8% по метрополитену.

— Для снижения затрат транспортным предприятиям надо продолжить работу по оптимизации маршрутной сети и перераспределению пассажиропотока, снижению затрат, — отметил Сергей Бурачевский.

В последний раз стоимость проезда в Минске повышалась с 21 декабря прошлого года. Проезд в городском и пригородном транспорте в Минске подорожал на 5 копеек. Цена одной поездки на метро поднялась до 60 копеек, в наземном транспорте — до 55 копеек, в автобусах экспрессных маршрутов — до 70 копеек.

 
Теги: Минск
 
 
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При этом минчане возмещают 57% затрат на эксплуатацию метрополитена.

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