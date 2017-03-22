Популярный белорусский композитор и продюсер, многократный участник национальных отборов конкурса "Евровидение" Евгений Олейник назвал "грязноватой и некрасивой" ситуацию, сложившуюся вокруг конкурса в нынешнем году.

Как ранее сообщал Sputnik, Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны российской участнице конкурса Юлии Самойловой сроком на три года. Позже стало известно о том, что конкурс не будет транслировать ни один российский телеканал.



© Sputnik Алексей Филиппов Участнице "Евровидения" Самойловой запретили въезд в Украину

"Я опечален решением наших одних соседей не пускать на Евровидение наших других соседей… Каждая страна выбирает участника как хочет, и нет в правилах EBU даже намека на решение данной ситуации. Зато есть пункт, что "Евровидение" не может проводиться в стране, в которой идет военный конфликт", — написал композитор на своей странице в Facebook .

В комментарии для радио Sputnik Беларусь композитор отметил, что является противником всяческой политизированности музыкального конкурса. По словам собеседника, ранее его также обвиняли в политизированности, когда он написал песню "I love Belarus" для Анастасии Винниковой (певица представляла Беларусь на "Евровидении" в 2011 году — ред.).

"Я написал песню исключительно исходя из собственной любви к родине. И песни про любовь в любом ее проявлении считаю приемлемыми и допустимыми. Излишняя политизированность и провокации ведут к тому, что сам конкурс теряет аудиторию и музыкальных поклонников", — отметил композитор.

Полную версию беседы с композитором Евгением Олейником о ситуации вокруг конкурса "Евровидение" слушайте на радио Sputnik Беларусь.