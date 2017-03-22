Диск «Мода и облака» минской рок-группы «Петля пристрастия» стал главным победителем девятых музыкальных наград Experty.by по голосам белорусских и иностранных критиков. Призами в рамках церемонии также были отмечены работы Лявона Вольского, групп Shuma, IOWA, Nebulae Come Sweet.





Группа «Петля пристрастия» забрала награды в номинациях «Альбом года», «Лучший рок-альбом», «Приз штатных экспертов» и «Приз большого жюри». Важным дополнением к «Альбому года» стал главный приз церемонии — рекламно-информационная поддержка сольного концерта от мультимедийного проекта Maksivision .

— Мы очень рады, что нашу работу оценили по достоинству и в то же время предполагали такое развитие событий. Когда создаёшь качественный продукт, это обязательно найдёт отклик. Спасибо сайту Experty.by и всем нашим слушателям за поддержку, — отметили музыканты «Петли пристрастия».

Петля пристрастия «Мода и облака» (альбом)

Петля пристрастия «Груз» (видеоклип)

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Три награды за альбом «Сонца» получила группа Shuma: «Лучший инди-поп/электронный альбом», «Лучший фолк-альбом», «Приз иностранных экспертов» (5 критиков из граничащих с Беларусью стран). Две награды за альбом «Псіхасаматыка» получил Лявон Вольский: «Лучший белорусскоязычный альбом» и «Приз народных экспертов» (активные пользователи сайта). По одной награде у группы IOWA («Лучший поп-альбом») и Nebulae Come Sweet («Лучший дебютный альбом»).



Nebulae Come Sweet

Награды Experty.by вручаются с 2009 года. Среди победителей разных лет «Серебряная свадьба», Re1ikt, Port Mone, Pukstband, Akute, «Троіца», «Ляпис Трубецкой» и другие. Полные итоги наград с возможностью прослушивания всех альбомов на сайте Experty.by .

Победители наград Experty.by 2017: Лучший дебютный альбом — Nebulae Come Sweet «It Is Not The Night That Covers You» — слушать Лучший инди-поп/электронный альбом — Shuma «Сонца» — слушать Лучший поп-альбом — IOWA «Import» — слушать Лучший фолк-альбом — Shuma «Сонца» — слушать Лучший рок-альбом — Петля пристрастия «Мода и облака» — слушать Лучший белорусскоязычный альбом — Лявон Вольский «Псіхасаматыка» — слушать Приз штатных экспертов — Петля пристрастия «Мода и облака» — слушать Приз большого жюри — Петля пристрастия «Мода и облака» — слушать Приз иностранных экспертов — Shuma «Сонца» — слушать Приз народных экспертов — Лявон Вольский «Псіхасаматыка» — слушать Альбом года (и поддержка сольного концерта) — Петля пристрастия «Мода и облака» — слушать