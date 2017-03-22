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Белорусский "Альбом года" получила группа "Петля пристрастия"
Диск «Мода и облака» минской рок-группы «Петля пристрастия» стал главным победителем девятых музыкальных наград Experty.by по голосам белорусских и иностранных критиков. Призами в рамках церемонии также были отмечены работы Лявона Вольского, групп Shuma, IOWA, Nebulae Come Sweet.
Группа «Петля пристрастия» забрала награды в номинациях «Альбом года», «Лучший рок-альбом», «Приз штатных экспертов» и «Приз большого жюри». Важным дополнением к «Альбому года» стал главный приз церемонии — рекламно-информационная поддержка сольного концерта от мультимедийного проекта
— Мы очень рады, что нашу работу оценили по достоинству и в то же время предполагали такое развитие событий. Когда создаёшь качественный продукт, это обязательно найдёт отклик. Спасибо сайту Experty.by и всем нашим слушателям за поддержку, — отметили музыканты «Петли пристрастия».
Петля пристрастия «Мода и облака» (альбом)
Петля пристрастия «Груз» (видеоклип)
Три награды за альбом «Сонца» получила группа Shuma: «Лучший инди-поп/электронный альбом», «Лучший фолк-альбом», «Приз иностранных экспертов» (5 критиков из граничащих с Беларусью стран). Две награды за альбом «Псіхасаматыка» получил Лявон Вольский: «Лучший белорусскоязычный альбом» и «Приз народных экспертов» (активные пользователи сайта). По одной награде у группы IOWA («Лучший поп-альбом») и Nebulae Come Sweet («Лучший дебютный альбом»).
Награды Experty.by вручаются с 2009 года. Среди победителей разных лет «Серебряная свадьба», Re1ikt, Port Mone, Pukstband, Akute, «Троіца», «Ляпис Трубецкой» и другие. Полные итоги наград с возможностью прослушивания всех альбомов на сайте
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Диск "Мода и облака" минской рок-группы "Петля пристрастия" стал главным победителем девятых музыкальных наград Experty.by по голосам белорусских и иностранных...
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