



Великобритания не будет повышать уровень террористической угрозы после произошедшей атаки в центре Лондона, однако полицейское патрулирование по всей стране будет усилено.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Устроивший теракт в Лондоне мужчина был британцем Великобритания не будет повышать уровень террористической угрозы после произошедшей атаки в центре Лондона, однако полицейское патрулирование по всей стране...

Об этом заявила британский премьер Тереза Мэй, выступая на сессии парламента, передает ВВС.«Нападавший действовал в одиночку, однако наша рабочая версия — он был воодушевлен исламистской идеологией», — отметила Мэй. По ее словам, атакующий родился в Великобритании, ранее разрабатывался контрразведкой MI5 по подозрению в экстремизме, но на данный момент «не был частью изучаемой спецслужбами картины».Имя террориста Мэй не назвала. В пресс-службе правительства агентству Reuters заявили, что личность нападавшего будет раскрыта «так скоро, как только это станет возможным». Также собеседник агентства подчеркнул, что планы Мэй начать на следующей неделе переговоры по выходу из ЕС отложены не будут.По данным издания Independent, нападавшего звали Тревор Брукс. В 1993 году он принял ислам под именем Абу Иззадина. Ранее он отбывал срок в тюрьме за финансирование террористических организаций. По словам премьер-министра, за прошедшие сутки по делу о теракте арестовано восемь человек. Ранее сегодня Sky News сообщал о семи задержанных.Нападение произошло днем 22 марта: неизвестный на внедорожнике сбил нескольких прохожих на Вестминстерском мосту, затем врезался в ограду здания британского парламента и попытался туда проникнуть. Полицейский Кит Палмер, который пытался помешать ему, получил в схватке смертельное ножевое ранение. После этого атакующий был застрелен прибывшим нарядом полиции.Всего в результате атаки погибло четыре человека: помимо террориста и полицейского это еще два прохожих. Кроме того, 29 человек находятся в столичных больницах с травмами различной степени тяжести (семеро из них — в критическом состоянии).«Если целью нападавшего было здание парламента, ему туда пробраться не удалось: он был застрелен в 20 метрах от входа, полиция сработала четко, — подчеркнула Мэй. — Наш ответ тем, кто пропагандирует зло и ненависть: вы нас не победите!»В качестве «временных мер» Мэй анонсировала усиление полицейского патрулирования по всей стране, включая небольшие города и деревни. Уровень террористической угрозы сохранен на текущем уровне severe («существенный») — второй сверху из пяти. Критический уровень угрозы MI5 устанавливал лишь дважды — в момент создания самой шкалы в августе 2006 года и после взрыва в аэропорту Глазго в июне 2007 года.