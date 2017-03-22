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Эксперты рассказали об открытии турсезона-2017

23.03.2017 16:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В рамках видеомоста представители четырех государств рассказали о своих туристических итогах в 2016 году и ожиданиях от 2017-го. Спикеры из Молдовы рассказали о традиционных винных праздниках, которые могут быть интересны туристам, из Грузии — о развитии инфраструктуры.

Эксперты рассказали об открытии турсезона-2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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Также в рамках видеомоста Sputnik прозвучали реплики о санаторном отдыхе в Беларуси и "Играх кочевников" в Кыргызстане — по оценкам специалистов, после них интерес туристов к стране заметно возрос.

О том, как меняется туристический рынок с появлением электронных путеводителей, куда лучше всего ехать отдыхать и как много белорусов посещают каждый год Грузию — в видео на Sputnik.

 
 
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Спикеры из Беларуси, Молдовы, Грузии и Кыргызстана обсудили на площадке МПЦ Sputnik предложения своих стран для туристов в этом году. Смотрите видео Sputnik с обсуждением...

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