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Эксперты рассказали об открытии турсезона-2017
23.03.2017 16:55 — Разное | Sputnik Беларусь
В рамках видеомоста представители четырех государств рассказали о своих туристических итогах в 2016 году и ожиданиях от 2017-го. Спикеры из Молдовы рассказали о традиционных винных праздниках, которые могут быть интересны туристам, из Грузии — о развитии инфраструктуры.
© Sputnik / Виктор Толочко
Также в рамках видеомоста Sputnik прозвучали реплики о санаторном отдыхе в Беларуси и "Играх кочевников" в Кыргызстане — по оценкам специалистов, после них интерес туристов к стране заметно возрос.
О том, как меняется туристический рынок с появлением электронных путеводителей, куда лучше всего ехать отдыхать и как много белорусов посещают каждый год Грузию — в видео на Sputnik.
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Спикеры из Беларуси, Молдовы, Грузии и Кыргызстана обсудили на площадке МПЦ Sputnik предложения своих стран для туристов в этом году. Смотрите видео Sputnik с обсуждением...
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