В рамках видеомоста представители четырех государств рассказали о своих туристических итогах в 2016 году и ожиданиях от 2017-го. Спикеры из Молдовы рассказали о традиционных винных праздниках, которые могут быть интересны туристам, из Грузии — о развитии инфраструктуры.



© Sputnik / Виктор Толочко Романчук: имидж обеспечивает привлечение инвестиций

Также в рамках видеомоста Sputnik прозвучали реплики о санаторном отдыхе в Беларуси и "Играх кочевников" в Кыргызстане — по оценкам специалистов, после них интерес туристов к стране заметно возрос.

О том, как меняется туристический рынок с появлением электронных путеводителей, куда лучше всего ехать отдыхать и как много белорусов посещают каждый год Грузию — в видео на Sputnik.