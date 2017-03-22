Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко на пресс-конференции перед отправкой в Швецию на матч квалификации ЧМ-2018 рассказал о том, что все вызванные в команду игроки горят желанием попасть в стартовый состав матча в Стокгольме, о выборах капитана и о том, что голкипера Сергея Черника, вероятно, отпустят сразу после игры со скандинавами, чтобы тот лучше подготовился к важному поединку чемпионата Франции, где его «Нанси» сражается за сохранение прописки в сильнейшем дивизионе.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Сборная Швеции — организованная команда, которая стремится играть в сбалансированный футбол. Очень активные фланги, очень опасны стандарты. Есть квалифицированные исполнители, действуют компактно, особо не оставляют зон для развития атак. Но играть можно и нужно с любой командой. Будем стараться противопоставить сопернику те моменты, которые мы наигрывали, — поделился наставник мыслями о предстоящем сопернике.

Игорь Криушенко отметил, что доволен атмосферой в команде и настроением футболистов перед дебютным для тренера матчем у руля сборной.

— Все живы, все здоровы. Были у нас, правда, простудные моменты, но рад, что все в строю, бьют копытом. Для сборной предстоит первая официальная игра в этом году, видно, что все 23 игрока хотят попасть в стартовый состав, желание у всех огромное. Приятно, когда есть выбор. Стараюсь ребятам передать позитив, вселить уверенность в себе. Вижу, что настроение у них хорошее. Главное, чтобы свой потенциал они смогли выплеснуть в игре.

Что касается состава на матч с Швецией, то пока Игорь Криушенко назвать его не готов.

— Обычно с этим определяемся накануне игры. Всегда есть сомнения по отдельным позициям. Основная обойма практически определена, но над 2−3 позициями еще предстоит подумать: кто лучше?

Наставник рассказал также о том, кто будет капитаном сборной.

— Выборы капитана у нас прошли вчера. Им стал Саша Мартынович, его замы — Егор Филипенко и Сергей Кисляк.

На вопрос о том, будет ли ничья считаться положительным результатом в поединке со шведами, наставник ответил:

— Положительный результат с сильными соперниками, с фаворитами нашей группы — это, как я уже говорил — набор очков.

В сборную уже давно не вызывались сразу четыре нападающих. Значит ли это, что атака главенствует в игровой концепции Игоря Криушенко?

— Я люблю играть в атакующий футбол, но я люблю и баланс — когда команда хорошо и впереди играет, и хорошо обороняется. Постараемся не отсиживаться сзади, потому что без контригры результата не добьешься. Четырех форвардов вызвал, а там уже решим, как играть будем.

Игорь Криушенко также рассказал о том, что после матча со Швецией из расположения сборной, вероятно, будет отпущен в свой клуб голкипер Сергей Черник.

— Пришла бумага из «Нанси». Они там борются, чтобы остаться в сильнейшем дивизионе чемпионата Франции. 31-го они играют важный матч с «Генгамом». Скорее всего, мы пойдем навстречу и отпустим Сергея Черника после игры со шведами.

Первый поединок под началом нового рулевого сборная Беларуси проведет 25 марта в Стокгольме, где в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2018 встретится с командой Швеции, а 28-го в Скопье сыграет спарринг с Македонией.

На 1 июня запланирован товарищеский поединок со Швейцарией, 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии, а 12 июня белорусы в товарищеском матче примут Новую Зеландию. Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 10 очков (4 матча; разница мячей 7−2).

2. Голландия — 7 (4; 8−4).

3. Швеция — 7 (4; 6−3).

4. Болгария — 6 (4; 6−10).

5. Беларусь — 2 (4; 2−6).

6. Люксембург — 1 (4; 5−9).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.

Будет дополнено.