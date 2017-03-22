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Выбираем блок-хаус

23.03.2017 17:42 — Разное | Tut.by  
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В магазинах представлен достаточно большой ассортимент обшивочных и строительных материалов, среди которых можно купить блок-хаус. Рассмотрим для чего он используется и какие преимущества имеет.


Что такое блок-хаус и для чего он нужен?

Блок-хаус представляет собой современный пиломатериал, выполненный как сегмент натурального оцилиндрованного бревна. Его используют для обшивки стен дома снаружи и внутри. Он подходит для отделки загородных домов и коттеджей, соединяя в себе преимущества натуральной древесины и современных каркасных конструкций.

Способ крепления блок-хауса


Для монтажа материала не нужно специальных навыков, он просто стыкуется в шип-паз. Его способен уложить даже начинающий строитель, не имея при себе специальных инструментов. Укладывать можно вертикально или горизонтально. Чтобы предотвратить возможное попадание воды на блок-хаус, можно покрыть его заднюю сторону грунтовкой.

Отличия фальш-бруса от блок-хауса


Блок-хаус и фальш-брус, или имитация бруса, представляют собой специальные обшивочные панели, предназначенные для внешней отделки дома. Фальш-брус представляет собой строганную доску, внешний вид которой иммитирует брус. Главное отличие этих материалов заключается в их внешнем виде: фальш-брусом имеет поверхность более плоскую в сравнении с блок-хаусом, а кромка панелей является закругленной.

Стоимость блок-хауса в Минске


Цены на изделия зависят от его качества, сорта древесины и размера.

 Порода

 Размер, мм

Пр-ль

 Сорт

 Длина, м

Ед. изм.

Цена, руб.

 ель, сосна

 27х140

 РБ

 А

 3,75; 4; 5,75; 6

 м2

 от 19,9

 РБ

 АВ

 3,75; 4; 5,75; 6

 м2

 от 14,9

 РБ

 Эконом

 4; 6

 м2

 от 8,99

 РБ

 ВС неконд.

 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8

 м2

 от 2,99

 ель, сосна

 28х143(135)

РФ

 АВ

 3; 4; 5; 6

 м2

 от 22,4

 Эконом

 2, 3; 4; 5; 6

 м2

 от 13,5

 36х192(185)

 РФ

 АВ

 3; 4; 5; 6

 м2

 от 28,6

 Эконом

 2, 3; 4; 5; 6

 м2

 от 18,5

Где купить блок-хаус в Минске?


Представлен блок-хаус в Минске по следующим адресам:

  • магазин пиломатериалов «Русский лес»: пер. Промышленный, 14 и ул. Монтажников, 21;
  • компания «Альфалес»: пр-т Независимости, 199;
  • Компания «ТараСтройИнвест»: ул.Радиальная, 11а, оф. 12;
  • Компания ООО «ГиперПан»: ул. Уручская, 21, оф. 209;
  • Компания «ГарденХаус»: ул. Сурганова, 61, оф. 206.

Чтобы купить блок-хаус или любые другие материалы для строительства, обратитесь к каталогу TAM.BY: актуальные контактные данные компаний, отзывы уже состоявшихся покупателей представлены на страницах.

 
Теги: Минск
 
 
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