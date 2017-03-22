

В магазинах представлен достаточно большой ассортимент обшивочных и строительных материалов, среди которых можно купить блок-хаус . Рассмотрим для чего он используется и какие преимущества имеет.





Что такое блок-хаус и для чего он нужен?

Блок-хаус представляет собой современный пиломатериал, выполненный как сегмент натурального оцилиндрованного бревна. Его используют для обшивки стен дома снаружи и внутри. Он подходит для отделки загородных домов и коттеджей, соединяя в себе преимущества натуральной древесины и современных каркасных конструкций.

Способ крепления блок-хауса





Для монтажа материала не нужно специальных навыков, он просто стыкуется в шип-паз. Его способен уложить даже начинающий строитель, не имея при себе специальных инструментов. Укладывать можно вертикально или горизонтально. Чтобы предотвратить возможное попадание воды на блок-хаус, можно покрыть его заднюю сторону грунтовкой.

Отличия фальш-бруса от блок-хауса





Блок-хаус и фальш-брус, или имитация бруса, представляют собой специальные обшивочные панели, предназначенные для внешней отделки дома. Фальш-брус представляет собой строганную доску, внешний вид которой иммитирует брус. Главное отличие этих материалов заключается в их внешнем виде: фальш-брусом имеет поверхность более плоскую в сравнении с блок-хаусом, а кромка панелей является закругленной.

Стоимость блок-хауса в Минске





Цены на изделия зависят от его качества, сорта древесины и размера.

Порода Размер, мм Пр-ль Сорт Длина, м Ед. изм. Цена, руб. ель, сосна 27х140 РБ А 3,75; 4; 5,75; 6 м2 от 19,9 РБ АВ 3,75; 4; 5,75; 6 м2 от 14,9 РБ Эконом 4; 6 м2 от 8,99 РБ ВС неконд. 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8 м2 от 2,99 ель, сосна 28х143(135) РФ АВ 3; 4; 5; 6 м2 от 22,4 Эконом 2, 3; 4; 5; 6 м2 от 13,5 36х192(185) РФ АВ 3; 4; 5; 6 м2 от 28,6 Эконом 2, 3; 4; 5; 6 м2 от 18,5

Где купить блок-хаус в Минске?





Представлен блок-хаус в Минске по следующим адресам:

магазин пиломатериалов «Русский лес»: пер. Промышленный, 14 и ул. Монтажников, 21;

компания «Альфалес»: пр-т Независимости, 199;

Компания «ТараСтройИнвест»: ул.Радиальная, 11а, оф. 12;

Компания ООО «ГиперПан»: ул. Уручская, 21, оф. 209;

Компания «ГарденХаус»: ул. Сурганова, 61, оф. 206.

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