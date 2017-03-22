Блок-хаус представляет собой современный пиломатериал, выполненный как сегмент натурального оцилиндрованного бревна. Его используют для обшивки стен дома снаружи и внутри. Он подходит для отделки загородных домов и коттеджей, соединяя в себе преимущества натуральной древесины и современных каркасных конструкций.
Способ крепления блок-хауса
Для монтажа материала не нужно специальных навыков, он просто стыкуется в шип-паз. Его способен уложить даже начинающий строитель, не имея при себе специальных инструментов. Укладывать можно вертикально или горизонтально. Чтобы предотвратить возможное попадание воды на блок-хаус, можно покрыть его заднюю сторону грунтовкой.
Отличия фальш-бруса от блок-хауса
Блок-хаус и фальш-брус, или имитация бруса, представляют собой специальные обшивочные панели, предназначенные для внешней отделки дома. Фальш-брус представляет собой строганную доску, внешний вид которой иммитирует брус. Главное отличие этих материалов заключается в их внешнем виде: фальш-брусом имеет поверхность более плоскую в сравнении с блок-хаусом, а кромка панелей является закругленной.
Стоимость блок-хауса в Минске
Цены на изделия зависят от его качества, сорта древесины и размера.
Порода
Размер, мм
Пр-ль
Сорт
Длина, м
Ед. изм.
Цена, руб.
ель, сосна
27х140
РБ
А
3,75; 4; 5,75; 6
м2
от 19,9
РБ
АВ
3,75; 4; 5,75; 6
м2
от 14,9
РБ
Эконом
4; 6
м2
от 8,99
РБ
ВС неконд.
1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8
м2
от 2,99
ель, сосна
28х143(135)
РФ
АВ
3; 4; 5; 6
м2
от 22,4
Эконом
2, 3; 4; 5; 6
м2
от 13,5
36х192(185)
РФ
АВ
3; 4; 5; 6
м2
от 28,6
Эконом
2, 3; 4; 5; 6
м2
от 18,5
Где купить блок-хаус в Минске?
Представлен блок-хаус в Минске по следующим адресам:
магазин пиломатериалов «Русский лес»: пер. Промышленный, 14 и ул. Монтажников, 21;
компания «Альфалес»: пр-т Независимости, 199;
Компания «ТараСтройИнвест»: ул.Радиальная, 11а, оф. 12;
Компания ООО «ГиперПан»: ул. Уручская, 21, оф. 209;
Компания «ГарденХаус»: ул. Сурганова, 61, оф. 206.
Чтобы купить блок-хаус или любые другие материалы для строительства, обратитесь к каталогу TAM.BY: актуальные контактные данные компаний, отзывы уже состоявшихся покупателей представлены на страницах.
Комментарии