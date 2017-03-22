13 мая во Дворце спорта состоится выступление Юрия Хованского . Популярный видеоблогер и комедийный актер, работающий в жанре стендап, впервые выступит в Минске.





Большинство пользователей познакомились с пародиями и шутками Юрия после того, как молодой человек создал собственный канал на Youtube. Канал довольно быстро обзавелся немалым числом подписчиков, что свидетельствовало о стремительном росте популярности Хованского.

В настоящее время совокупная зрительская аудитория Юрия Хованского в Сети составляет около 3 000 000 человек. В 2016 году комик участвовал в рэп-баттле с другим видеоблогером — Дмитрием Лариным. Видеоролик с рэп-баттлом собрал более 25 млн просмотров на YouTube и занял второе место в России и седьмое в Украине по просмотрам в 2016 году.

После баттла Юрий начал записывать музыкальные клипы: «Батя в здании», «Шум», «Прости меня, Оксимирон», «Шепот стволов», «Ave Hova», которые собирают миллионы просмотров на YouTube.

На концерте в Минске будут действовать возрастные ограничения — лицам старше двенадцати (12+).

Стоимость билетов: 32.50 — 47.50 руб. Купить билет