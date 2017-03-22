Легендарный градоначальник Кароль Ян Чапский известен тем, что при нем Минск стал продвинутым европейским городом с телефоном, трамваем, электростанцией, пивзаводом. Как известно, Чапский много путешествовал и "привозил" Европу домой. Сегодня во дворике Чапского организовали пре-пати фестиваля уличной музыки от "Аливарии", которая и возродила популярность бывшего мэра.

Откроют сезон 20 стрит-бендов выступлениями на нескольких площадках в Верхнем городе.

Продолжая дело инициативного мэра, благодаря которому в Минске открылся городской театр, парк, появился трамвай-конка, "Аливария" организует открытие сезона уличной музыки 2017 года и проводит фестиваль уличных музыкантов.

"Аливария" намерена поспособствовать тому, чтобы наш город зазвучал как другие европейские столицы, где мы заслушиваемся уличными музыкантами", — рассказали инициаторы акции.

Память графа Чапского увековечат не только музыка и пиво — в Минске появился неофициальный дворик Чапского. Здесь открыли памятный знак в честь знаменитого градоначальника, сравнив его с аллей звезд.