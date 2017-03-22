Самый популярный детский YouTube-канал в Беларуси ведет обычная семья, которая живет под Минском. Каждый день они снимают видео о детских и родительских шалостях. За год их канал набрал почти полмиллиона подписчиков и начал приносить деньги.





По меркам YouTube канал «Семейка Z» успешен: сейчас у них больше 470 тысяч подписчиков. Многие ролики посмотрело больше миллиона человек, каждый из них собирает тысячи комментариев. Общее количество просмотров их видео перевалило за 160 миллионов.

За проектом стоит большая семья Звездовых, которая живет в своем доме под Минском. Знакомимся со всеми по очереди: родители Олег и Ирина, 10-летняя Женя, 8-летние близняшки Соня и Ксюша и годовалый Семен.

«Жестоко подкинуть маме змею? Но она была такая лапушка!»

Некоторые видео семья снимает в формате «мести». Дети в шутку строят козни родителям: раскрашивают машину или добавляют зеленку в зубную пасту. В ответ родители пытаются «мстить» детям: подсыпают муку в кровать или неожиданно обливают водой.

— У нас этот формат получился случайно, — рассказывает Ирина. — Я всю жизнь была пионервожатой в лагерях. Нас постоянно дети пытались намазать пастой, а мы пытались намазать детей. И я решила попробовать это на детях. Когда подписчиков было мало, этот ролик пошел. В комментариях начали писать: «Девчонки, отомстите родителям!». Вот мы и начали "мстить".





К примеру, в ноябре девочки подсунули родителям крысу в постель. Те в ответ « добавили » в обед живых опарышей. Были у семейки «мести» со змеей и пиявками .

— Я не боюсь пиявок, никогда их не боялась, — объясняет Ирина. — Это медицинские пиявки, купленные у проверенных людей. Больно не было, кровь из пальца сдавать больнее. Но было столько крови! Я просто не могла ее остановить. Следы видны до сих пор.

Популярный комментарий под такими видео: почему розыгрыши настолько жестокие?

— Потому что если мы не снимем что-то такое, чего не делал никто, это не будут смотреть. Жестоко подкинуть маме змею? Но она была такая лапушка! Мы ей налюбоваться не могли. Вылить ведро воды на головы детям? Я называю это «родители недоиграли в детстве».

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Видео: Семейка Z / youtube.com

«Все, что у нас осталось тогда, — мы, наш дом и наши дети»

Олег и Ирина никогда не снимали видео до того, как завели канал YouTube. Ирина получила высшее образование по специальности «банковское дело» и занималась ландшафтным дизайном, у Олега был собственный бизнес. О том, что YouTube может приносить деньги, семья задумалась после того, как Олег потерял дело.

— В один прекрасный момент получилось так, что бизнеса не оказалось, остались очень большие долги, — вспоминает он. — Нам подсказали: попробуйте открыть канал, вроде как на YouTube зарабатывают деньги. Все, что у нас осталось тогда, — мы, наш дом и наши дети. Выхода не было, решили попробовать, хотя сами не понимали, что это, как это. Сначала снимали не очень хорошо, думали бросить. Но в итоге продолжали снимать, идти в бой, раскручивать канал.





Первую тысячу подписчиков «Семейка» набрала за счет взаимных подписок. После родители дали рекламу на другом популярном канале — и за месяц пришло еще 15 тысяч человек. Год спустя количество подписчиков перевалило за 470 тысяч, теперь новые зрители добавляются сами.

«Муж похудел на десять килограммов, когда после офисной жизни начал снимать видео»

Сейчас YouTube-канал — основное занятие родителей и важный источник дохода семьи.

— Это работа, которой надо заниматься постоянно. И для одного человека это очень много, — говорит Ирина. — Ребенок не может сам стартануть и иметь с этого доход. Это очень сложно. Мой муж похудел на десять килограммов, когда после офисной жизни начал снимать эти видео. Вначале он спал по четыре часа в сутки, ложился в три часа ночи. А у детей ведь тоже было расписание, школу никто не отменял.





Обычно на канале появляется четыре видео в неделю. На съемки одного ролика уходит от получаса до нескольких часов, монтаж занимает минимум 3−4 часа. Правда, много времени может занять подготовка и разбор конструкций.

— Некоторые ролики снимаются по два, а то и по три дня, — рассказывает Ирина. — Все построить, а потом убрать весь этот потоп… У нас иногда как затопит! Недавно мы сделали бассейн из пенопласта, и он взорвался. Вода дала в окно, и потом волной ее откидывало, пришлось убирать.

«Мы не получаем космические суммы»

Видео на YouTube приносят деньги: в них появляются рекламные блоки и упоминания брендов. По словам Ирины, сейчас рекламодатели сами приходят к авторам канала, вся реклама на апрель у них уже расписана.

— Есть сайты, где считают заработки ютуберов, — говорит Ирина. — И пишут «Канал „Семейка Z“ заработал сто тысяч долларов». Не верьте, это неправда. Если бы мы заработали сто тысяч долларов в год, мы бы достроили дом. Таких заработков нет. Мы получаем не космические суммы, но нам на жизнь хватает. Сегодня мы можем кормить свою семью и обеспечивать им образование.





Из доходов с YouTube девочки регулярно получают «зарплату» — 30−50 рублей. Каждая может сама решить, что делать с этими деньгами. Ирина вспоминает, как легко девочки согласились поделиться своими заработками с родственником, когда ему понадобилась помощь.

— Женя обычно сразу раз — и все, у нее их нет. Она пошла, что-то маме с папой купила, что-то себе напокупала. А Соня с Ксюшей — копят. Но эти уже насобирали, я не знаю сколько.

«Здесь ты зависишь только от себя»

С доходов от видео семья платит налоги — заполняет декларацию раз в год. В будущем Олег хочет зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и нанять помощников для работы над видео.

— Мы планируем взять сценариста, который будет придумывать сюжеты, и оператора. Хотим открыть еще один канал нашему маленькому Семену и заняться мультипликацией.





Олег считает, что в будущем YouTube будет становиться только массовой площадкой. К скачкам популярности в Сети он относится спокойно.

— Любой бизнес — сегодня он есть, завтра его может не быть. Это нестабильно? По крайней мере здесь меньше рисков, сюда не надо вкладывать какие-то огромные деньги. Здесь ты зависишь только от себя.

«Мы не можем просто так поехать в торговый центр — нас везде узнают»

Девочек постоянно узнают на улицах другие дети.

— Мы не можем просто так поехать в торговый центр — нас везде узнают, — рассказывает Ирина. — Нечаянно получилось так, что на одном из роликов засветили Ксюшин номер телефона. Теперь приходит по сто звонков в день! Звонки идут из Казахстана, России, Украины, Таджикистана… Мы запретили снимать трубку, когда звонят из других стран, потому что потом у родителей могут быть вопросы. Но дети пишут в вайбер, присылают какие-то подарки…





В школе девочек многие смотрят их канал. Правда, особых привилегий от учителей это не дает.

— Они не зазнаются. Это постоянные беседы, мы постоянно объясняем, что они такие же, как и другие, — объясняет Ирина. — Соня и Ксюша стеснительные. Если к ним подходят подписчики, они могут спрятаться за мою спину. Сегодня они уже, слава богу, научились говорить «здравствуйте». Женя тоже этого очень стеснялась, но она более открытая.

Правда, негатива в интернете тоже хватает.

— Я помню, когда мы начинали, когда пришли первые подписчики, было столько негатива! — рассказывает Ирина. — Я, честно, плакала. Конечно, это было страшно. Вещи были такие, что я — взрослый человек — за всю жизнь таких слов сама не употребляла. Не говоря уже о том, что писали дети. Сегодня негатив, наверное, тоже есть, но его стало меньше. Сейчас мы его просто не читаем. Это невозможно — в день приходит по 20−30 тысяч комментариев.

«Мы простые, и поэтому наша жизнь интересна»

Главная аудитория канала — дети.

— Знаете, почему смотрят канал нашей семьи? Потому что мы живые, обыкновенные люди, — говорит Ирина. — Мы же не какие-то там знаменитости. Мы простые, мы такие же, как они. И поэтому наша жизнь интересна. Есть блогеры, которые просто снимают свою жизнь. Это как сериал. Только в сериале все понимают, что это наигранно, а здесь — нет.





— В любом фильме есть герои, — объясняет Олег. — Точно так же и мы: у нас есть канал и мы герои для кого-то. Нас просто любят и будут смотреть потому, что мы такие.

Правда, родители надеются, что в будущем девочки найдут занятие по душе, которое смогут назвать своей профессией. Все девочки учат английский язык с пяти лет, Женя готовится поступать в специализированную гимназию.

— Сегодня YouTube — это какой-то образ зарабатывания, доход в семью, — объясняет Ирина. — Но несмотря на это, им приходится очень много учиться. Мы объясняем, что быть блогером — это не профессия. Это временная вещь, дополнение к чему-то.

Они должны окончить институты, получить профессию. Сейчас они учат английский, потом будут учить китайский — им интересно, пускай учат. А что будет дальше — пускай выбирают сами.