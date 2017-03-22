Ученые зафиксировали начало на Земле необычной магнитной бури небольшой интенсивности. Ее особенность в том, что она происходит в отсутствие солнечных пятен и солнечного ветра и вызвана экваториальной вертикальной корональной дырой на Солнце (область в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Сергея Гайдаша.



Так выглядит корональная дыра на Солнце. Фото: NASA

«Мы наблюдаем сейчас магнитную бурю. Ее интенсивность небольшая — она относится к первому уровню из пяти возможных и не грозит серьезным расстройством здоровья людей и нарушениями в работе приборов. Интересна же она тем, что ее вызвали не вспышки, как это чаще всего бывает, а корональная дыра, которая проходит вертикально по солнечному экватору», — сказал он.

Магнитная буря завершится завтра, когда корональная дыра и Земля уже не будут на одной прямой. При этом Сергей Гайдаш прогнозирует еще одну бурю 29−30 марта, так как в это время в сторону Земли будет направлена еще одна корональная дыра, уровень ее интенсивности пока неизвестен.

На протяжении двух лет, по наблюдению ученых Центра космической погоды, солнечная активность идет на спад, минимум 11-летнего цикла, которыми измеряется активность Солнца, ожидается через два года.

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