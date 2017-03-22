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На Земле началась необычная магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце
Ученые зафиксировали начало на Земле необычной магнитной бури небольшой интенсивности. Ее особенность в том, что она происходит в отсутствие солнечных пятен и солнечного ветра и вызвана экваториальной вертикальной корональной дырой на Солнце (область в солнечной короне, где понижены плотность и температура плазмы).
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«Мы наблюдаем сейчас магнитную бурю. Ее интенсивность небольшая — она относится к первому уровню из пяти возможных и не грозит серьезным расстройством здоровья людей и нарушениями в работе приборов. Интересна же она тем, что ее вызвали не вспышки, как это чаще всего бывает, а корональная дыра, которая проходит вертикально по солнечному экватору», — сказал он.
Магнитная буря завершится завтра, когда корональная дыра и Земля уже не будут на одной прямой. При этом Сергей Гайдаш прогнозирует еще одну бурю 29−30 марта, так как в это время в сторону Земли будет направлена еще одна корональная дыра, уровень ее интенсивности пока неизвестен.
На протяжении двух лет, по наблюдению ученых Центра космической погоды, солнечная активность идет на спад, минимум 11-летнего цикла, которыми измеряется активность Солнца, ожидается через два года.
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Явление не грозит серьезным расстройством здоровья людей и нарушениями в работе приборов.
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