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Иран обвиняет Россию в продаже секретных кодов зенитных ракет Израилю

23.03.2017 18:39 — Разное | Tut.by  
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Иранский чиновник заявил, что эффективность поставленной Россией систем ПВО вызывает большие сомнения из-за чего его страна и союзники беззащитны против израильских авиаударов, пишет Рopular Mechanics.


Фото: arms-expo.ru

Инженер Минобороны Тегерана заявил, что Россия продала Тель-Авиву специальные коды для ракет ЗРС С-300. Из-за этого иранские и сирийские ЗРС идентифицировали истребители ВВС Израиля как дружественные.

Эти коды якобы были использованы Израилем во время последних авиаударов в Сирии. Тогда, по словам иранского чиновникам, израильские самолеты смогли спокойно пройти сквозь передовые системы ПВО.

Рopular Mechanics, ссылаясь на кувейтскую газету Al-Jarida, пишет, что Иран сумел изменить коды на своих ракетах, после чего отправил своих инженеров в Сирию сделать тоже самое. И, якобы, только после этого сирийские С-300 смогли запустить ракету по израильским самолетам.

Впрочем, автор материала военный эксперт Кайл Мизоками сомневается в самом факте передачи таких кодов Россией Израилю. По его мнению, вряд ли бы Москва позволила безнаказанно бомбить своих союзников в Сирии. Скорее всего, израильские системы радиоэлектронной борьбы настолько хороши, что без труда подавляют системы наведения ЗРС С-300.

Официальных комментариев на это заявление с российской стороны пока не поступило.

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Коды заставляют ЗРС С-300 опознавать израильские истребители, как дружественные.

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