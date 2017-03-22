В Беларуси с 1 апреля подорожают некоторые марки сигарет, сообщает МНС. Цены вырастут от 2 до 20 копеек.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С 1 апреля подорожают сигареты гродненской табачной фабрики «Неман». Так, на 2 копейки станут дороже марки Минск, Минск 7, Премьер, Премьер 7 (до 0,98 рубля), на 4 копейки Фэст Compact, Фэст Compact 7 (до 0,76 рубля), Credo (до 0,8 рубля), Minsk city, Minsk capital (до 0,82 рубля), NZ 8, NZ 10, NZ 6 (до 1,02 рубля), NZ Black Compact, NZ Gold Compact, NZ Sun (до 0,84 рубля), Queen colibri, Matrix Blue, portal ONE (до 0,79 рубля).

На 5 копеек вырастут цены на Магнат, Магнат 7 (до 0,98 рубля), Alliance Original Slims (до 1,2 рубля), Luckies Red, Luckies Silver, Luckies Blue (до 2,65 рубля), Kent HD White, Kent HDs Blue (до 2,75 рубля), на 6 копеек Фест, Фест 7 (до 0,87 рубля), а на 8 копеек NZ Safari, NZ Safari 4 (до 1,08 рубля). Больше всего подорожают сигаретыPortal Gold ORTAL GOLD Power, PORTAL SILVER Power — на 15 копеек (до 1,6 рубля).

«Табак-инвест» поднимет на 20 копеек цены на сигареты Camel Black (до 1,8 рубля).

«Беларусьторг» с 1 апреля на 5 копеек повышает цены на Dunhill Blue, Dunhill Gold (до 3,15 рубля), Aroma Rich Apple Superslims, Aroma Rich Rum & Cherry Superslims (до 3,45 рубля). На 10 копеек Richmond Cherry подорожает (до 4,45 рубля), Aroma Rich Apple (до 3,6 рубля), Aroma Rich Rum & Cherry, Aroma Rich Irish Coffee (до 3,6 рубля), Kiss fresh apple, Kiss clubnichka, Kiss energy, Kiss menthol (до 2,3 рубля).

Сигареты Parlament Super Slims 100, Parlament Reserve будут стоить 3 рубля, Richmond Klan — 4,45 рубля, а Richmond London — 3,6 рубля.