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Криушенко: перед матчем со Швецией сплю, как младенец

23.03.2017 19:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Отборочный матч Чемпионата мира по футболу-2018 Швеция — Беларусь состоится в Стокгольме на стадионе Friends Arena 25 марта в 20:00 (по минскому времени). Капитаном белорусской команды будет Александр Мартынович, вице-капитанами национальной команды выбраны Егор Филипенко и Сергей Кисляк. Для Игоря Криушенко предстоящий поединок станет дебютным на посту главного тренера национальной сборной Беларуси.

"Честно скажу: сплю крепко. Хватает конечно работы: двухразовые тренировки, бумажные вопросы, подготовка теоретических занятий. Большой объем, но засыпаю как младенец. И ночью не просыпаюсь и не ворочаюсь. Со сном все нормально, дай Бог, что будет и дальше так", — сказал Криушенко на пресс-конференции в четверг в Минске.

По его словам, настроение тренера всегда передается игрокам. "Если есть какие-то такие моменты, то они ощущают это особенно. Пока все нормально, думаю будет и дальше так", — сказал специалист.

Турнирное положение в предварительной группе А

  1. Франция — 10 очков
  2. Нидерланды — 7
  3. Швеция — 7
  4. Болгария — 6
  5. Беларусь — 2
  6. Люксембург — 1
 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер белорусской сборной по футболу Игорь Криушенко рассказал, что не испытывает мандража перед поединок против шведов. Смотрите на видео фрагмент...

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