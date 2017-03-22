Отборочный матч Чемпионата мира по футболу-2018 Швеция — Беларусь состоится в Стокгольме на стадионе Friends Arena 25 марта в 20:00 (по минскому времени). Капитаном белорусской команды будет Александр Мартынович, вице-капитанами национальной команды выбраны Егор Филипенко и Сергей Кисляк. Для Игоря Криушенко предстоящий поединок станет дебютным на посту главного тренера национальной сборной Беларуси.

"Честно скажу: сплю крепко. Хватает конечно работы: двухразовые тренировки, бумажные вопросы, подготовка теоретических занятий. Большой объем, но засыпаю как младенец. И ночью не просыпаюсь и не ворочаюсь. Со сном все нормально, дай Бог, что будет и дальше так", — сказал Криушенко на пресс-конференции в четверг в Минске.

По его словам, настроение тренера всегда передается игрокам. "Если есть какие-то такие моменты, то они ощущают это особенно. Пока все нормально, думаю будет и дальше так", — сказал специалист.

Турнирное положение в предварительной группе А

Франция — 10 очков Нидерланды — 7 Швеция — 7 Болгария — 6 Беларусь — 2 Люксембург — 1