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В России приостановлена деятельность "Свидетелей Иеговы" в связи с экстремизмом

23.03.2017 19:59 — Разное | Ежедневник  
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В России приостановлена деятельность "Свидетелей Иеговы" в связи с экстремизмом

Минюст России приостановил деятельность «Свидетелей Иеговы» «в связи с осуществлением экстремистской деятельности». Решение принято в преддверии рассмотрения иска в Верховном суде о полном запрете организации.

Как сообщает РИА Новости, из заявления Минюста следует, что религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» теперь находится в списке общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена «в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности».

17 марта Минюст подал в Верховный суд иск о запрете «Свидетелей Иеговы» в России. Иск был подан а основании результатов проверки Минюстом деятельности организации, по итогам которой были найдены нарушения. Минюст просит Верховный суд признать религиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской и запретить в стране ее деятельность.

Рассмотрение иска Минюста в Верховном суде намечено на 5 апреля. До этого срока министерство решило приостановить деятельность организации.

«Если иск будет удовлетворен, это повлечет за собой катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России», - говорилось в заявлении, ранее опубликованном на сайте «Свидетелей Иеговы», пишет РБК.

 
 
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Минюст России приостановил деятельность «Свидетелей Иеговы» «в связи с осуществлением экстремистской деятельности». Решение принято в преддверии рассмотрения...

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