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КГБ: среди задержанных активистов "Белого легиона" профессиональные боевики

23.03.2017 20:34 — Разное | Ежедневник  
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КГБ: среди задержанных активистов "Белого легиона" профессиональные боевики

КГБ Беларуси, что задержанные активисты "Белого легиона" являлись профессионально подготовленными боевиками, имеющими оружие, которое планировалось применять его на улицах Минска вместе с активистами "Молодого фронта".

Как сообщили БЕЛТА в Комитете государственной безопасности, по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках КГБ возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 Уголовного кодекса Беларуси. По уголовному делу задержаны активисты "Белого легиона" во главе с Мирославом Лозовским, а также "Молодого фронта" во главе с Дмитрием Дашкевичем - всего 26 человек.

Проведено 29 обысков по местам их жительства, пребывания и хранения предметов и документов. Изъяты автомат Калашникова, 3 карабина, 2 пистолета, патроны, гранаты, дубинки, метательные ножи и топоры, предметы и вещества для изготовления самодельных взрывных устройств, военная форма, бронежилеты, каски, медицинские аптечки натовского образца, различная атрибутика батальона "Азов", "Тактической группы Беларусь", УНА-УНСО, а также пособия по ведению боевых действий в городе, сообщает КГБ.

Оперативно-следственные действия по уголовному делу продолжаются, в том числе с целью установления и задержания всех причастных к противоправной деятельности.

"При этом в случае с "Белым легионом" мы имеем дело с профессионально подготовленными боевиками возрастом от 25 до 43 лет", - отметили в КГБ. Спецслужбы не исключают, что изъятое у активистов "Белого легиона" оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта. Л

идеры "Белого легиона" в этих же целях были намерены привлечь активистов "Молодого фронта" во главе с Дмитрием Дашкевичем. Планировалось также прибытие боевиков из Украины. Речь идет о последователях УНА-УНСО, с которыми "Белый легион" тесно сотрудничает еще с 90-х, а также об иных лицах, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины в составе националистических формирований.

О поддержании членами "Белого легиона" контактов с указанной категорией и приверженности аналогичным взглядам свидетельствует изъятая во время обысков соответствующая атрибутика. Кроме того, получены данные о возможном участии в акциях экстремистски настроенных групп молодежи из числа иностранных граждан в целях поддержки организаторов протестного мероприятия в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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